オランダ戦でのワンシーンに脚光

森保一監督率いる日本代表は現地時間6月14日、北中米ワールドカップ（W杯）の初戦でオランダ代表と対戦し、2-2で引き分けた。

この試合の試合終盤を捉えた1枚の写真が「どの角度から見ても面白い」「奇跡の1枚」など注目を集めている。

注目を集めたのは後半43分に決まった決勝ゴールの直前シーン。MF伊東純也が右サイドのコーナーキックをゴール前に蹴り込み、FW小川航基がヘディングでシュートを放ったのちに、MF鎌田大地の頭にあたり、ゴールネットが揺れた。

鎌田の頭にボールが当たった瞬間はSNSでも瞬く間に拡散された。オランダ戦の勝敗を分けた重要なシーンで、日本代表にとっては勝ち点1を呼び込んだ試合のタイーニングポイントにもなった。

SNSでも「どの角度から見ても面白い」「奇跡の1枚」「どの角度からみても芸術」「静止画像はクスッとくる「コラ感半端ない」「全て計算された狙い通り」「初戦からなんてゴールしてんだ」「決定的瞬間だな」など多くのコメントが寄せられ、オランダ戦での一幕が注目を集めていた。（FOOTBALL ZONE編集部）