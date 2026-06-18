【THE SHOOTER - Gaming Monitor 24"】 6月26日 発売予定 価格： スタンドレスモデル 55,980円 スタンド付属モデル 58,980円

MSYは、同社のブランド「GRAPHT」の「GRAPHT STANDARD」より、FPSプレーヤー向けの機能に特化したシリーズ「THE SHOOTER」を始動し、第1弾として、24.5インチQD-Mini LEDモニター「THE SHOOTER - Gaming Monitor 24"」を6月26日に発売する。

FPSゲームのプレイに必要なデバイスは多岐にわたるが、なかでもモニターはスペックや機能の違いが分かりにくく、自分に合った製品を選びづらいと感じるプレーヤーも少なくない。GRAPHTでは、そうしたFPSプレーヤーのデバイス選びをサポートするため、FPS向けの機能に特化したシリーズ「THE SHOOTER」を順次展開する。

今回、通常のモニタースタンドを同梱したモデルに加え、モニターアームでの使用を前提とし、その分の価格を抑えたスタンドレスモデルの2タイプを展開。デスク環境にあわせて選択できる。価格はスタンドレスモデルが55,980円、スタンド付属モデルが58,980円。発売に先行し、本日6月18日よりGRAPHT ECサイト「GRAPHT OFFICIAL STORE」および全国の家電量販店、PC専門店等にて予約受付が開始される。

FPSプレーヤーに向けた次世代の残像低減機能搭載QD-Mini LEDモニター

「THE SHOOTER - Gaming Monitor 24"」は、QD-Mini LEDによる高コントラスト・高精細な映像表現に加え、360Hzのリフレッシュレートに対応し残像低減機能「MPCS TECH」を搭載した24.5インチモニター。動きの激しいシーンでもブレを抑え、視認性に配慮した設計とし、FPSプレイに求められる要素が24.5インチに凝縮されている。

主な特長

モニターの全てが視界に収まる24.5インチ

FPSの競技シーンでは24.5インチが多く採用されている。大きく視点を動かさなくても、画面の全てが視界におさまる画面サイズ。

遠方のオブジェクトも細部まで描写するWQHD解像度

WQHD（2,560×1,440）は、FHDと比較して約1.78倍のピクセル数を備えており、より細かな描写が可能。遠方の敵やオブジェクトの輪郭も視認しやすく、FPSプレイ時の状況把握を支える。

Mini LEDでありながら360Hzの高いリフレッシュレート

一瞬の判断が勝敗を分けるeスポーツやFPSタイトルに適した360Hzのリフレッシュレートに対応。1秒間に360回の描画更新により、動きの速いシーンでも映像を滑らかに表示し、横移動する敵を捉える際の視点追従が安定する。1ms（最小値）の応答速度を実現し、操作と画面表示のタイムラグを最小限に抑える。

1,152分割エリアによる明るさ制御×量子ドット（QD）技術の相乗効果で敵が明瞭に

1,152分割エリアのバックライト制御により、明るさやコントラストを細やかに調整。明暗差の大きいシーンや夜戦、室内でも暗部のディテールや敵のシルエットを把握しやすくする。

また、量子ドット（QD）技術による広色域表示により、背景やステージの色に紛れやすいスキン、遠距離の敵、暗がりの輪郭も見分けやすく表現。加えて、広い視野角と高い色再現性を持つFast IPSパネルにより、輪郭のにじみや残像感を抑え、FPSにおいて重要な「敵を見つける」、「動きを追う」、「背景との差を認識する」といった視認性をサポートする。

残像低減機能「MPCS TECH」搭載

Mini LEDは有機ELと比べて残像感が残る点でやや劣るが、本モニターには、高い明瞭さと本来の明るさを維持しながら、動きが多い部分を検知し、残像感やブレを大幅に低減する機能「MPCS TECH」が搭載されている。

画面全体が暗くならずにMini LEDの明るさ・鮮やかさと、有機ELに迫るキレの両方を実現する。

スタンドレスモデル（SLモデル）も選択可能

通常のモニタースタンド付属モデルに加え、モニターアーム使用を前提としたスタンドレスモデルもラインナップ。すでにモニターアームを使用するユーザーから寄せられていた「付属スタンドは使わない」、「収納に困る」といった声に応え、デスク環境に合わせて選択できる。

VESAマウント（100×100mm）対応で、箱から出してすぐにアームへ取り付け可能。スタンドを省いた分、デスク上のスペースを有効活用でき、価格も抑えた手に取りやすいモデル。モニターアームをまだ使っていない人にも、デスクをすっきり整え、理想のレイアウトを楽しめる新しい体験を提供する。

フラットな形状のスタンドで、モニター下を有効活用

フラットな形状のスタンドにより、キーボードやパッドステーションなどをモニター下に設置可能。デスクの限られた空間を有効活用できる。

【THE SHOOTER - Gaming Monitor 24"】

スタンドレスモデル

スタンド付属モデル

「THE SHOOTER - Gaming Monitor 24"」製品概要

型番

スタンドレス：GRT086-2536DML-BK-SL

スタンド付属：GRT085-2536DML-BK

JANコード

スタンドレス：4573626729441

スタンド付属：4573626729434

本体カラー：ブラック

価格

スタンドレス：55,980円

スタンド付属：58,980円

【スペック表】

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