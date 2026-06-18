この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「MicchiVlogミッチーブログ」が、「【PUN CUBE:新型】気持ちも生活も所作も変化させるミニマリストスマート財布。もう無くさないという安心感。 Magsafe Wallet &SENTRY CARD【MicchiVlog/778】」と題した動画を公開した。動画では、出演者のミッチーがPUN CUBEの新作であるMagSafe対応のスマート財布「Mech Wallet」と、極薄の紛失防止トラッカー「SENTRY CARD」をレビューし、持ち物を最小限にするだけでなく、安心感と洗練された所作をもたらすアイテムだと高く評価している。



ミッチーはまず、新しくなった「Mech Wallet MagSafe版」を紹介。航空宇宙グレードの金属を使用し、CNC加工が施された質感の高い外装や、スキミングを防ぐRFIDブロッキング機能を搭載している点を解説した。カードは5枚まで収納可能で、スライドさせると段差になってカードが飛び出すギミックにより「重ならずに見やすく取り出せます」とその実用性を実演。最大の進化ポイントとして、付属のMagSafeプレートをネジ止めすることで、スマートフォン背面に強力な磁力で装着できるようになった点を挙げた。



続いて、iOSとAndroid両方に対応した厚さ1.6mmの極薄トラッカー「SENTRY CARD」をピックアップ。IPX8の最高レベルの防水仕様で水没にも強い点や、Qiワイヤレス充電により1回の充電で最大8ヶ月使用できる高い機能性を絶賛した。一方で、「ワイヤレス充電以外の方法がない」と購入時の注意点にも言及している。



ミッチーは、これらのアイテムを導入したことで「生活が丁寧になったような気がします」と自身の変化を告白。コンパクトに全てがポケットに収まることで、日常の振る舞いまでスマートになったと語る。実用性と洗練されたデザイン性を兼ね備え、総額2万円程度であることから「プレゼントとしてお使いいただくのも良い」と締めくくり、身軽なライフスタイルを求める人へ強く推薦した。