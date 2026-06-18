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YouTubeチャンネル「MicchiVlogミッチーブログ」が、「SG-image AF 35mm/f2.2 フルサイズだけどAPS-Cが良い？35mm単焦点の新定番！スナップ撮影に持っておくべきコンパクトフルサイズAFレンズ」と題した動画を公開した。ビデオグラファーのミッチーが、フルサイズ対応の超軽量AFレンズ「SG-image AF 35mm f/2.2」をレビューし、そのユニークな描写とスナップ撮影における実用性を解説している。



本製品は、重量わずか167g、長さ約3.7cmという圧倒的なコンパクトさが特徴だ。フルサイズ対応でありながら価格は3万円台に抑えられており、金属鏡筒で安っぽさを感じさせない作りになっている。ソニーのEマウント、ライカのLマウント、ニコンのZマウントに対応し、AFの速度も「通常使用していて問題ない速さ」と評価した。



作例を用いたレビューでは、F値による解像度の変化に着目。開放のF2.2ではオールドレンズのような柔らかい描写を見せる一方、F8まで絞ると「キレキレに」解像すると指摘。「綺麗に映るだけが良いレンズとは限りません」「F値の解像度変化が楽しいレンズ」と語り、表現の幅広さを魅力として挙げた。



一方で、最短撮影距離が0.35mと少し長い点や、動画撮影時にはフォーカスブリージングやAF駆動音が目立つという懸念点も率直に共有。対策として、APS-C機に装着することで周辺部の解像度低下をカットし、約52.5mm相当のレンズとして活用するアプローチも提案した。



ミッチーは、フルサイズレンズでありながら持ち歩きやすいコンパクトさと価格の手頃さを高く評価。「サクサク持ち出して撮れる」と語り、スペックだけでは測れないレンズの「味」を楽しむための1本として、写真撮影における新たな選択肢を提示した。