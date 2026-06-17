「関東オークス・Ｊｐｎ２」（１７日、川崎）

息詰まる岩田父子のマッチレースを制したのは息子・望来騎乗の２番人気ペンダント。初の交流重賞Ｖで３歳牝馬の砂女王を射止めた。２着に父・康誠騎乗の４番人気ジュワネングが入り、重賞初の父子ワンツーを決めた。３着に船橋の６番人気ブレイズエッジが食い込み意地を見せた。１番人気のタマモフリージアは伸びを欠いて４着に敗れた。

直線を向いても軽快に逃げる父騎乗のジュワネングを目がけ、好位から２番手に押し上げた息子騎乗のペンダント。直線はまさに父子のマッチレース。壮絶な叩き合いとなったが、ラスト１５０メートル過ぎで決着をつけると、最後は手綱を押さえてフィニッシュラインをパス。１馬身半差をつけて、息子・望来の左手が上がった。

前走はデビュー戦４着以来の芝。オークスＴＲに挑戦して１１着と敗退。陣営は４戦して〈２２００〉と実績のあるダートへ矛先を変えた。その狙いもズバリ的中した。前々走Ｖに続いて２度目のコンビとなった岩田望は「前回はチークを付けていたけど、調教に乗った感じ、外した方がいいと先生とは話しました。すごくリズム良く運べたし、道中のリズムの良さが最後に生きましたね」と満足そうにうなずいた。

直線の父とのマッチレースも「３角過ぎで（父が）タレてこないのが分かったので、その後ろをマークして行きました」と仕掛けの判断もドンピシャ。「親父に負けたくないの思いで乗ってました」と言うと、スタンドがどっと沸いた。

池江師も「感無量。涙が止まらなかった」と言うと瞳には光るモノが浮かんだ。それもそう。自身が育てた２０１１年の３冠馬でＧ１・６勝オルフェーヴル産駒での交流重賞初制覇（芝重賞は国内外で２勝）。今年の芝のオークスもジュウリョクピエロが制しており、産駒の芝・砂オークス制覇に「ここへきてオルフェの底力を見せつけられました」。

この後は「芝がいまひとつ良くないので、ダート中心になると思うけど、小回りがどうなのかな」と難しい選択を吐露した。ダートで活躍した池江厩舎の牝馬といえばデビューから８連勝。牝馬交流重賞で３勝したオーサムリザルトが思い出される。その姉は米国・ＢＣディスタフ遠征で無念の取消。その分までも…夢は広がる。これからの飛躍が楽しみになったのは間違いない。