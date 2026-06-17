eill、TVアニメ『神の雫』第2クールEDテーマの新曲「エブリー・サマー」が7月3日にリリース決定
eillが、7月から放送されるTVアニメ『神の雫』第2クールのエンディングテーマに決定している「エブリー・サマー」を7月3日にリリースすることが決定した。
eillは6月17日に、2025年11月から国内とアジア4カ国を駆け抜けてきた＜ACTION ASIA TOUR＞の追加公演となる＜ACTION ASIA TOUR - FINAL ADDITIONAL＞を、恵比寿・LIQUIDROOMで開催。自身の誕生日に開催した本公演をソールドアウトにて祝い、大成功のツアーの幕引きとなった。
「エブリー・サマー」のリリース決定とともにジャケット写真も公開された。今回のジャケ写のデザインは、2021年に竹内まりやの「プラスティック・ラブ」をカバーリリースした際のジャケット写真も手がけた佐藤なつみ氏が担当。『神の雫』の題材となっているワインも描かれており、90s感が溢れるポップな色彩でありながら、大人の雰囲気も漂うイラストに仕上がっている。
eill 20th Digital Single「エブリー・サマー」
TVアニメ『神の雫』第2クールエンディングテーマ
配信日：7月3日(金)リリース
配信URL：https://eill.lnk.to/EverySummer
＜ACTION ASIA TOUR＞追加公演
DAY1：Level Up Club - 1st Meet Up powered by スナックエイル
日程：2026年6月16日（火）
時間：開場18:00／開演19:00
会場：恵比寿LIQUIDROOM
券種・料金：スタンディング(整理番号付き)：一般価格7,000円(税込)
※未就学児のみでの入場不可。4歳以上要チケット
※録音・録画機材(携帯電話)使用禁止
※営利目的の転売/譲渡禁止
ゲスト：With friends
DAY2：ACTION ASIA TOUR - FINAL ADDITIONAL
日程：2026年6月17日（水）
時間：開場18:00／開演19:00
会場：恵比寿LIQUIDROOM
券種・料金：スタンディング(整理番号付き)：一般価格7,000円(税込)
※未就学児のみでの入場不可。4歳以上要チケット
※録音・録画機材(携帯電話)使用禁止
※営利目的の転売/譲渡禁止
ゲスト：GANMI／Aile The Shota
・チケット一般発売
発売日：2026年5月23日(土) 12:00〜 ※先着順のため、上限枚数に達し次第販売終了
券種/料金：
【6月16日公演】 スタンディング(整理番号付き)：一般価格7,000円(税込)
【6月17日公演】 スタンディング(整理番号付き)：一般価格7,000円(税込)
※別途ドリンク代 600円
販売方法：先着
販売枚数：お一人様4枚まで
販売URL：https://eplus.jp/eill/
＜ACTION ASIA TOUR 2026＞海外公演
ソウル(SEOUL)
日程：2026年5月31日（日）
時間：開場18:00 開演 19:00
会場：YES24 WANDERLOCH HALL
チケット販売日：2026年3月5日(木) 12:00〜
チケット価格：
一般席(1階−スタンディング、2階−指定席)：99,000won
VIP席 : 138,000won
チケット販売プラットフォーム：YES24 TICKET
チケット販売URL：
韓国チケット販売ページ（韓国在住の方はこちらから）
https://ticket.yes24.com/Perf/57343
・Globalチケットページ（日本など韓国以外に在住の方はこちらから）
https://ticket.yes24.com/Pages/English/Perf/FnPerfDeail.aspx?IdPerf=57343
VIP限定特典：
優先入場
グッズ優先購入
VIPパス記念カード(1枚)
サイン入りポスター(A3)本人より手渡し
ロゴステッカー(1枚)
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