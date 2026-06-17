＜ACTION ASIA TOUR＞追加公演

DAY1：Level Up Club - 1st Meet Up powered by スナックエイル

日程：2026年6月16日（火）

時間：開場18:00／開演19:00

会場：恵比寿LIQUIDROOM

券種・料金：スタンディング(整理番号付き)：一般価格7,000円(税込)

※未就学児のみでの入場不可。4歳以上要チケット

※録音・録画機材(携帯電話)使用禁止

※営利目的の転売/譲渡禁止

ゲスト：With friends

DAY2：ACTION ASIA TOUR - FINAL ADDITIONAL

日程：2026年6月17日（水）

時間：開場18:00／開演19:00

会場：恵比寿LIQUIDROOM

券種・料金：スタンディング(整理番号付き)：一般価格7,000円(税込)

※未就学児のみでの入場不可。4歳以上要チケット

※録音・録画機材(携帯電話)使用禁止

※営利目的の転売/譲渡禁止

ゲスト：GANMI／Aile The Shota

・チケット一般発売

発売日：2026年5月23日(土) 12:00〜 ※先着順のため、上限枚数に達し次第販売終了

券種/料金：

【6月16日公演】 スタンディング(整理番号付き)：一般価格7,000円(税込)

【6月17日公演】 スタンディング(整理番号付き)：一般価格7,000円(税込)

※別途ドリンク代 600円

販売方法：先着

販売枚数：お一人様4枚まで

販売URL：https://eplus.jp/eill/