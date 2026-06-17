“あったらいいな”を実現する信頼度◎の周辺機器【進化形 安くていいモノ BestBuy】

ネット通販などでとかく格安のアイテムを選びがちな周辺機器だが、モバイルバッテリーの例に漏れず、昨今は信頼性重視の風潮が高まっている。ここでは編集部注目のアイテムを紹介。

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とにかく後回しにされがちな周辺機器だが、選び方ひとつで快適性やパフォーマンスが大きく異なる。安易な安物買いは後悔のもとだ。

紹介する「HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro」は従来、部屋の隅などに置かれがちだったWi-Fiルーターを魅せるデザイン家電として提案する意欲作だ。まさに発想の転換といえる。またシンシアの多機能モバイルバッテリーやミズノのゲーミングコントローラーなど、使い勝手やゲーム性を飛躍的に向上してくれる実用的なアイテムにも注目したい。自分にとってどう有益であるかを見極めるのがお得さを実感できるカギとなるだろう。

■5年後に差が出るコスパ新基準

ジャンルが多岐にわたるため、大前提として「信頼性」と「耐久性」、加えて「いかにメイン機器のパフォーマンスを向上してくれるか」を念頭にセレクトした。新コスパ基準での最適解はコレだ！

＜デザイン◎＞

■雰囲気のあるライトにもなる、技ありルーター

HUAWEI

「HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro」（2万8380円）

▼デザイン性◎でインテリアにもなる！

これまでルーターは「隠すもの」という既成概念を覆した逸品。Wi-Fi 7対応やデュアルバンド最大3.6Gbps通信など実力は折り紙付き。これぞ“魅せる”ルーターです！

雪山をイメージした「見せるルーター」としてのデザイン性と、Wi-Fi 7対応・最大3.6Gbpsの高速通信などの機能性を両立。透明アンテナ採用で、インテリア性を損なわず電波性能を強化する。

▲専用アプリで点灯や消灯の時間帯設定が可能。帰宅する時間に合わせて、ルーターの穏やかな光が温かく迎えてくれる

▲内部で発生する熱を逃がし、底面の吸気口から空気を循環するため長時間の高負荷通信でも速度低下を起こしにくい仕様に

＜多機能＞

■1台5役の軽量モバイルバッテリー

シンシア

「MaGdget Carabiner Battery」（一般販売予定価格：6930円）

▼常に携帯しておけば安心の1台

最大22.5W急速充電をはじめ、巻取り式Type-CケーブルやApple Watchの充電、LEDライトを搭載するなど機能てんこ盛り。カラビナ付きなので日常でもアウトドアでもラフに使えます！

カラビナ一体型で持ち歩きやすい5-in-1仕様の超小型モバイルバッテリー。重さ180gのコンパクト設計ながら、巻き取り式Type‑Cケーブルを内蔵する。容量は5000mAh。Apple Watchの吸着充電に対応なのも◎。

▲iPhoneを30分で約50%まで回復させるパワフル出力ほか、イザという時頼りになる高輝度ライトを搭載

＜パフォーマンス ↑＞

■ミズノ初のゲーミングコントローラー

ミズノ

「ゲーミングコントローラー -ハギビス-」（9万9000円）

▼話題性だけでなく、実力も折り紙付き！

『ストリートファイター 6』とのコラボでeスポーツギアへ本格参入。左右非対称のエルゴノミクス形状で、正確な操作と疲れにくい姿勢をサポートする実力派です！

左右それぞれの操作に合わせた最適な非対称エルゴノミクス形状とボタン配置設計で、格闘ゲームに特化したゲーミングコントローラー。長時間のプレイでも疲れにくく、汗をかいても滑りにくい。

▲グリップは手のひらの安定感を意識した設計。ボタン配置やストロークも、誤入力を防ぐよう最適化

>> 特集【進化形 安くていいモノ BestBuy】

※2026年6月5日発売「GoodsPress」7月号28ページの記事をもとに構成しています

＜取材・文／GoodsPress編集部＞

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