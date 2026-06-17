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【危険】会社の〇〇が高い企業は資金繰りが悪化する！今すぐあなたもチェックしてください！

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市ノ澤翔が、YouTubeチャンネル「黒字社長の絶対つぶれない経営学」にて「【危険】会社の〇〇が高い企業は資金繰りが悪化する！今すぐあなたもチェックしてください！」を公開した。動画では、手元に資金を潤沢に持つ「現預金たっぷり企業」になるための5つの秘訣が解説されている。



まず市ノ澤氏は、会社を継続・存続させるためには「お金が潤沢にあればちょっとやそっとのことでは倒産しない」と、現預金の重要性を強調する。その目安として、固定費の半年分から2年分の現預金を確保することが理想的だと述べる。



現預金を増やすための具体的な戦略として、市ノ澤氏は5つのポイントを挙げる。1つ目は、商品やサービスを提供する際に代金を先にもらう「前受」だ。これにより運転資金が不要になるという。2つ目は「売掛金の回収期間」を短くすること。資金回収のタイムラグによる金利負担などのコストを抑えられると解説する。3つ目は、在庫リスクをなくす「完全受注生産」である。これにより在庫調達のための資金や負債が不要になる。



4つ目として挙げたのが「適正資金調達」だ。設備資金と運転資金では正しい借り方が異なるとし、資金使途に合わせた調達の重要性を説く。そして最後の5つ目が「固定費最小化」である。市ノ澤氏は、利益が出たからといって良いオフィスに引っ越したり、高級なオフィス家具を買ったりと「生活水準を上げる」ことを強く戒める。固定費は一度上げると下げるのが難しく、業績が悪化して売上が落ちた際に、一気に赤字や倒産のリスクが高まると警鐘を鳴らした。



動画の最後で市ノ澤氏は、「固定費を増やさないと生活水準を上げないことが重要」と改めて強調している。ただ売上や利益を追うだけでなく、資金繰りを良くするための戦略的な思考を持つことが、不測の事態から会社を守る最大の防具となる。