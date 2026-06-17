この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「めしコイズミ」が、「【夏のチキンラーメン】氷でキンキンに冷やした「とろろチキンラーメン」」と題した動画を公開しました。同チャンネルの人気企画であるインスタントラーメンのアレンジとして、暑い夏にぴったりの冷やしチキンラーメンの作り方を紹介しています。



調理の第一歩は、丼にチキンラーメンを入れ、熱湯220ccを注ぐことから始まります。フタをして3～4分待った後、氷130gを加えてよく混ぜ、一気に麺を冷やしていくのがポイントです。良い感じに冷えたところで、味付けとろろをトッピング。真ん中を凹ませて卵黄を落とし、小ネギの小口切り、刻み海苔、チューブわさびを添えていきます。



動画内では、完成した見事なビジュアルに対して「蕎麦で良いだろ。」というツッコミが入りつつも、「それを言っちゃあ、おしまいよ。」と返すユーモアたっぷりの掛け合いが収められています。



火を使わずに手軽に作れる冷製アレンジは、食欲が落ちがちな季節にも重宝しそうです。手軽で涼やかな一杯を、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。



【レシピ】

［材料］

・日清チキンラーメン 1袋

・熱湯 220cc

・氷 130g

・味付けとろろ 1パック（長芋をすりおろしてめんつゆを混ぜたものでも可）

・卵黄 1個

・小ネギ（小口切り） 適量

・刻み海苔 適量

・チューブわさび 適量



［作り方］

1. 丼にチキンラーメンを入れ、熱湯を220cc注ぐ。

2. フタをして3～4分待つ。

3. 氷を130g加え、よく混ぜて麺を冷やす。

4. 麺が冷えたら、味付けとろろをのせる。

5. とろろの真ん中を凹ませて、卵黄を落とす。

6. 小ネギ、刻み海苔を散らし、チューブわさびを添えて完成。お好みでさらに刻み海苔をたっぷりと追加する。