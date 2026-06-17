この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「めしコイズミ」が、「【夏のチキンラーメン】氷でキンキンに冷やした「とろろチキンラーメン」」と題した動画を公開しました。同チャンネルの人気企画であるインスタントラーメンのアレンジとして、暑い夏にぴったりの冷やしチキンラーメンの作り方を紹介しています。

調理の第一歩は、丼にチキンラーメンを入れ、熱湯220ccを注ぐことから始まります。フタをして3～4分待った後、氷130gを加えてよく混ぜ、一気に麺を冷やしていくのがポイントです。良い感じに冷えたところで、味付けとろろをトッピング。真ん中を凹ませて卵黄を落とし、小ネギの小口切り、刻み海苔、チューブわさびを添えていきます。

動画内では、完成した見事なビジュアルに対して「蕎麦で良いだろ。」というツッコミが入りつつも、「それを言っちゃあ、おしまいよ。」と返すユーモアたっぷりの掛け合いが収められています。

火を使わずに手軽に作れる冷製アレンジは、食欲が落ちがちな季節にも重宝しそうです。手軽で涼やかな一杯を、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。

【レシピ】
［材料］
・日清チキンラーメン 1袋
・熱湯 220cc
・氷 130g
・味付けとろろ 1パック（長芋をすりおろしてめんつゆを混ぜたものでも可）
・卵黄 1個
・小ネギ（小口切り） 適量
・刻み海苔 適量
・チューブわさび 適量

［作り方］
1. 丼にチキンラーメンを入れ、熱湯を220cc注ぐ。
2. フタをして3～4分待つ。
3. 氷を130g加え、よく混ぜて麺を冷やす。
4. 麺が冷えたら、味付けとろろをのせる。
5. とろろの真ん中を凹ませて、卵黄を落とす。
6. 小ネギ、刻み海苔を散らし、チューブわさびを添えて完成。お好みでさらに刻み海苔をたっぷりと追加する。

YouTubeの動画内容

00:05

日清チキンラーメンを「冷やし」で食べる
00:14

お湯を注いで3〜4分待つ
00:24

氷を入れて一気に冷やす
00:32

とろろと卵黄などをトッピング
00:56

冷やしとろろチキンラーメン完成

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