共演作が見たいと思う俳優の「芸能人夫婦」ランキング！ 2位「反町隆史×松嶋菜々子」を抑えた1位は？【2026年調査】
All About ニュース編集部では、2026年5月29日の期間、全国20〜70代の男女300人を対象に、「芸能人夫婦」に関するアンケートを実施しました。その中から、共演作が見たいと思う俳優の「芸能人夫婦」ランキングの結果をご紹介します。
【9位までの全ランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、反町隆史さんと松嶋菜々子さんのご夫婦です。1998年の大ヒットドラマ『GTO』（フジテレビ系）での共演をきっかけに結婚されたお二人は、2002年のNHK大河ドラマ『利家とまつ〜加賀百万石物語〜』などでもお互いの魅力を引き立て合う見事な掛け合いを披露。洗練された大人の気品と、長年連れ添った夫婦ならではの息の合った空気感を再びスクリーンやドラマで観たいという声が今なお絶えません。
▼回答者コメント
「大人の魅力あふれる夫婦役を、改めてドラマで見てみたいです」(20代女性／埼玉県)
「久しぶりに共演している姿が見てみたいから」(40代男性／新潟県)
「絵面も強くてすごいドラマになりそう」(40代女性／神奈川県)
栄えある1位に輝いたのは、星野源さんと新垣結衣さんのご夫婦です。2016年に社会現象を巻き起こした大人気ドラマ『逃げるは恥だが役に立つ』（TBS系）での共演・結婚は日本中に大きな祝福と感動をもたらしました。お二人が醸し出す優しくナチュラルな雰囲気や、見ているだけで心が温まる唯一無二のコンビネーションを、新しい作品のキャラクターとして再び堪能したいという多くのファンから熱い支持を集めています。
▼回答者コメント
「逃げ恥の続編が観たいから」(40代女性／大阪府)
「もう1つ新しい作品を作って欲しい」(30代その他／愛知県)
「逃げ恥以外で共演したらどのような作品になるか楽しみなため」(40代男性／大阪府)
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
【9位までの全ランキング結果を見る】
2位：反町隆史×松嶋菜々子／51票
2位にランクインしたのは、反町隆史さんと松嶋菜々子さんのご夫婦です。1998年の大ヒットドラマ『GTO』（フジテレビ系）での共演をきっかけに結婚されたお二人は、2002年のNHK大河ドラマ『利家とまつ〜加賀百万石物語〜』などでもお互いの魅力を引き立て合う見事な掛け合いを披露。洗練された大人の気品と、長年連れ添った夫婦ならではの息の合った空気感を再びスクリーンやドラマで観たいという声が今なお絶えません。
「大人の魅力あふれる夫婦役を、改めてドラマで見てみたいです」(20代女性／埼玉県)
「久しぶりに共演している姿が見てみたいから」(40代男性／新潟県)
「絵面も強くてすごいドラマになりそう」(40代女性／神奈川県)
1位：星野源×新垣結衣／62票
栄えある1位に輝いたのは、星野源さんと新垣結衣さんのご夫婦です。2016年に社会現象を巻き起こした大人気ドラマ『逃げるは恥だが役に立つ』（TBS系）での共演・結婚は日本中に大きな祝福と感動をもたらしました。お二人が醸し出す優しくナチュラルな雰囲気や、見ているだけで心が温まる唯一無二のコンビネーションを、新しい作品のキャラクターとして再び堪能したいという多くのファンから熱い支持を集めています。
▼回答者コメント
「逃げ恥の続編が観たいから」(40代女性／大阪府)
「もう1つ新しい作品を作って欲しい」(30代その他／愛知県)
「逃げ恥以外で共演したらどのような作品になるか楽しみなため」(40代男性／大阪府)
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)