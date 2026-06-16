6月27日に放送される織田裕二主演のテレビ朝日ドラマプレミアム『ダブルエッジ～甦った男』の追加キャストとして、津田健次郎、明日海りお、細田善彦、影山優佳、和久井映見、音尾琢真、光石研の出演が発表された。

参考：織田裕二がテレビ朝日ドラマ初主演『ダブルエッジ』6月27日放送決定 共演に小野花梨

本作は、車椅子の刑事と頭脳派の財務捜査官という、出会うはずもなかった2人の凸凹コンビが、時にぶつかり合い、時に手を取り合いながら、1人では足りないもの同士が出会ったことで一人前になり、時にはそれ以上になれるという化学変化を起こしていくヒューマンミステリー。

脚本を手がけるのは、『アトムの童』（テレビ朝日）などの神森万里江。監督は『未解決の女 警視庁文書捜査官 Season3』（テレビ朝日）などの樹下直美が担当する。

本作がテレビ朝日ドラマ初主演となる織田は「現場100回」が信条の昭和型刑事・郡司孝介役を担当。また、織田とは初共演となる小野花梨が、ASD（自閉スペクトラム症）を持つ警視庁捜査二課・財務捜査官の阿久都華瑠を演じる。

ある大物政治家の娘が殺害され、遺体は真っ赤に染まった白いドレスをまとい、口にはテープが。凄惨な手口は3年前に“死んだはずだった”連続殺人鬼のものと酷似。3年前の事件と同一人物の犯行と考えた捜査本部の管理官によって、元捜査一課の刑事・郡司孝介（織田裕二）が呼び戻される。「捜査一課のエース」と呼ばれ、検挙数も問題を起こした数もぶっちぎり。しかし3年前に犯人と接触した現場で刺された郡司は、所轄の生活安全課へ異動。今では車椅子生活に。捜査一課刑事たちの猛反発を受けながらも捜査に復帰した郡司は、たまたま出会っていた捜査二課の財務捜査官・阿久都華瑠（小野花梨）を「サポート役にしてほしい」と依頼。ASD（自閉スペクトラム症）を持つため、人との関わりを苦手とする華瑠にとって郡司は“最悪の相性”だったが、ともに捜査をしていくうち、2人の関係、そしてそれぞれの感情にも変化が訪れる。

津田が演じるのは、警視庁捜査一課の管理官・国領克俊。郡司の後輩でありながら、現在は警視で“上司”という立場になり、複雑な感情を抱きつつも、自らの出世のために郡司を殺人事件捜査の第一線に復帰させる。

郡司の捜査復帰に大反対する捜査一課係長の富県紗栄子役には、元宝塚歌劇団花組トップスターの明日海が決定。明日海は本作が初の刑事役となる。そして明日海演じる紗栄子のもとで捜査に励む捜査一課・刑事の市瀬広巳を細田が演じる。

さらに、郡司の妻・真由希役を、織田とは『エンジェル 僕の歌は君の歌』以来、約34年ぶりの共演となる和久井、華瑠の妹・華那役を影山がそれぞれ務める。

また、音尾が郡司とは因縁の深い人物・馬飼野隆一役に。馬飼野は3年前に自分を追い詰めた刑事・郡司を刺し、その後撃たれて死亡した“はずだった”連続殺人犯で郡司が車椅子になるきっかけとなった人物。時が経ち、再び馬飼野の犯行と思われる事件が起き、死んだはずの殺人犯が甦ったかと騒ぎになる。

そして、織田とは『踊る大捜査線』や『監査役 野崎修平』などで共演している光石が、鑑識課の中津川毅を演じる。郡司の先輩でもあり、旧知の仲でもある中津川は、郡司の捜査復帰を歓迎し、捜査にも積極的に協力。郡司を“お荷物扱い”する警察の中で、良き理解者となっていく。

あわせて、新キャストからコメントも到着。なお本作の公式サイト、公式SNS、TVerでは、特別PR映像が公開されている。

コメント津田健次郎（国領克俊役）この作品のお話をいただいた時は、とてもうれしかったです。台本もとても面白くて、僕が演じる国領という役は、現在は管理官なのですが、織田裕二さん演じる郡司とは先輩という関係でありながら、立場的には上という少し複雑で…。そういった2人の関係も見どころのひとつかと思います。織田さんとは今回初共演なんですが、織田さんはとにかくずっと現場でしゃべっていらっしゃって（笑） 話している内容は役のことを話していることが多かったですが、本当にいろんなお話をさせていただきました。役の掘り下げ方など、こういうアプローチの方法もあるんだなと、とても勉強になっています。小野花梨さん、明日海りおさんとはドラマでの共演からそんなに日が経っていない中での撮影でしたので、気心知れた方々との再共演はうれしかったですし、光石研さんとはこれまでも共演はありましたが、しっかりと向き合わせていただくのは今回が初めて。お芝居をしっかりとやれることがすごくうれしいです。マイノリティや多様性などを扱っていたり、弱者が強者に立ち向かう姿を描いているこの作品は、新しい刑事ドラマになっていると思います。新しい刑事ドラマを待っていた皆さんお待たせしました！ 楽しんでいただける作品になっていると思いますので、ぜひご覧ください。

明日海りお（富県紗栄子役）刑事役を演じるのが初めてでしたので、今回お話をいただいたときは、とてもうれしかったです。ただ、これまで関わりがなかった分、まなざしや言動に説得力を持たせようと必死でした。挑戦したアクションシーンでは、相手の方がすごくきれいに受けてくださって、気持ちよかったです。演じた富県紗栄子は、歯切れが良く、少しきつく見えるくらいでもいいのでは…と、監督と相談しながら作っていきました。織田裕二さんとは初共演でしたが、子どもの頃から作品を拝見していた憧れの存在です。現場では常に役を生き続けていて、カメラが回っていない時も役の延長線上で会話をされていて、大変刺激を受けました。また、以前ご一緒した方々とも再会できて安心感がありましたし、前回とはまったく違う関係性を演じられることも面白かったです。この作品は、人情味にあふれた熱い刑事ドラマになっていると思います。豪華な共演者の皆さんからたくさんのことを学ばせていただき、充実した時間を過ごしました。作品の一員として役割を果たせるよう努めましたので、私自身も完成が楽しみです。ぜひご覧ください！

細田善彦（市瀬広巳役）脚本を読んだ時、すごく面白い作品だと思いました。これから大きな事件へとつながっていく「エピソード0」のような内容で、その物語に参加できることがとてもうれしかったです。織田裕二さんはたくさんのアイデアを持って現場に来られていて、シリアスになりがちな刑事ドラマの中でも明るさやコミカルさを大事にされていた印象があります。郡司孝介として話しかけてくださることも多く、監督の意図を敏感に感じ取っていらっしゃるその姿勢から多くの刺激を受けました。明日海りおさんとは初共演でしたが、撮影を重ねるごとにチャーミングなお人柄に触れることができてうれしかったです。現場全体もとても明るい雰囲気でした。この作品は、人間ドラマとしても見応えがあるので、ぜひ楽しんでいただけたらと思います。

影山優佳（阿久都華那役）バディものの作品が大好きですし、尊敬するレジェンドの皆さまとご一緒させていただけることが本当に貴重な経験になると、身の引き締まる思いでした！ そんな気持ちとは裏腹に、私の演じる華那は非常に明るく天真爛漫な子なので、序盤は特に緊張をほどきながらの撮影になってしまったと感じています。私は姉である小野さんとのシーンが多かったのですが、おうちでの過ごし方や車のことなどいろいろなお話をさせていただけてうれしかったです！ 現場も笑いの絶えない和やかな空気に包まれ、楽しんでお芝居させていただくことができました！親子愛、人間愛、師弟愛をはじめ、私たちが忘れかけていたさまざまな愛に触れられる、今の時代にぜひ見ていただきたい作品です。ぜひご覧ください！

和久井映見（郡司真由希役）織田裕二さんとご一緒させていただくのが本当に久しぶりで、気持ちが引き締まりつつも、とてもとてもうれしかったです。暑い季節での撮影期間でしたが、みんなで、集中しながら、時に和気あいあい、和みのある素敵な撮影の空間でした。私たちの家族・家庭でのパート、その画面の中に、織田さん演じる郡司さんがこの奥さんと、家族と、それまで一緒に過ごしてきたのだな、という時間のようなものが違和感なく自然に出ているといいなぁ…と思います。私自身も台本を読みながら、登場人物それぞれの思いに心がギュッとしたりしました。ぜひぜひご覧ください。

音尾琢真（馬飼野隆一役）この作品のお話をいただいて、織田裕二さんが取り組む新たな作品の一部になれるのは幸せなことだと思いました。撮影の中で印象に残っているのは、織田さんとアクションシーンを撮ったことですが、織田さんの迫力に圧倒された記憶があります。『ダブルエッジ』で郡司孝介という新たなヒーローが誕生したのではないでしょうか。ぜひともご覧ください。

光石研（中津川毅役）率直に言うと、僕は織田さんとご一緒するのが楽しみでした。以前にもご一緒したことがあるんですけど、織田さんと共演するとエネルギーをいただけるし、元気をもらえるんですよね。とてもポジティブな方ですし、作品に対する姿勢も本当に真摯で、学ぶところがたくさんあります。僕なんかすぐ弱音を吐いたり、「きつい」「暑い」とか言っちゃうんですけど、織田さんはいつも前向きで、「頑張ろうよ」という空気を作ってくださる。本当に元気な方なので、一緒にやれるのがうれしかったです。小野さんとは10年ぶりくらいに再会したんですが、当時は10代だったのがすっかり大人になっていて、久しぶりに会えて楽しかったですね。現場では小野さんにかなりいじられたりもしましたけど（笑）この作品は、織田さんのこれまでとは少し違う刑事像が見られる作品だと思います。アプローチもかなり違いますし、ファンの方にはぜひ見ていただきたいです。若いキャストもたくさん出ていますし、いろいろな世代の方に楽しんでいただけるドラマになっています。一見、少し重たい話なのかなと思われるかもしれませんが、割と軽快に始まりますし、最後はしっかりヒューマンドラマになっています。いろんな楽しみ方のできる、いろんな側面を持った作品だと思うので、たくさんの方に見ていただきたいです。（文＝リアルサウンド編集部）