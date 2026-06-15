日本ハム・北山亘基投手が、先発する１６日の広島戦（マツダ）に向け、交流戦優勝を手繰り寄せる投打両面での活躍を誓った。

雨天中止の未消化分で巡って来た登板機会。５勝目を挙げた７日のヤクルト戦（神宮）で“打者引退”を宣言していただけに「もう一回バットを持てるということで。生き返った感覚で頑張ります」と、ちゃめっ気たっぷりに意気込んだ。

ただ、本当に打の貢献も欠かせない状況になった。交流戦Ｖの条件は、首位の西武が同日の阪神戦に敗れ、なおかつ日本ハムが５点差以上で勝つこと。１点の価値は普段以上に重い。北山はヤクルト戦で送りバントに加え、中犠飛で打点も挙げただけに「バントとか、最低限のところはちゃんと準備していきたい」と口元を引き締めた。

メーカーから届いた３本のバットのうち、試合で使うものは「コンコンとして響きの良さそうなヤツ」をチョイス。もっとも、こだわりはなく「バットの材質とか、全くわからない。説明できないので、フィーリングです。この前は、試合前に谷内コーチに２本持ってもらって『どっちですか？』って聞いて『こっち』って言われたヤツでいきました」と笑いながら明かした。

もちろん、本職の投球の準備に抜かりはない。中８日の登板は、普段より多い２日分をリカバリーにあてて調整。「交流戦の優勝もかかってくる。シーズン後半やポストシーズンを見据えて、そういう緊張感をあえて自分で作って、しっかりその中で結果を出せるように集中していきたい」と、今後の大一番の予行演習に位置付けた。

来季からはセ・リーグでもＤＨ制が導入されるため、投手として打席に立つ最後の試合。「バットを１回置いたんですけど、最後もう１回、有終の美を飾ってバットを置きたいと思います」と笑った北山。打もおろそかにせず、“二刀流”で人事を尽くして天命を待つ。