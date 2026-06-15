日本の“守護神”GK鈴木彩艶が好セーブで勝ち点1を呼び込む「1点差だったら必ず追いつけると話していた」

日本の“守護神”GK鈴木彩艶が好セーブで勝ち点1を呼び込む「1点差だったら必ず追いつけると話していた」