日テレ系の番組を見て、データ放送からプレゼントに応募しよう！

データ放送は、テレビリモコンの[d]ボタンを押すとテレビ画面に表示されるもの。番組によって独自の情報を確認できたり、プレゼント企画に参加することができます。

今週（6月15日〜6月21日）、プレゼントなどの企画を実施している番組をご紹介。番組を見ながらぜひ応募・参加してみてください！

※データ放送のプレゼント応募にはテレビ・受信機をインターネットに接続した上で、データ放送のメニューから「TVerリンク」を選択し、TVer IDの登録が必要です。

詳細は下記リンクをご確認ください。

URL：https://www.ntv.co.jp/data/login/

●プレゼント応募ができる番組

▼【FIFAワールドカップ2026】

「FIFAワールドカップ2026 スウェーデン×チュニジア」 6月15日（月）午前10時40分放送

「FIFAワールドカップ2026 日本×チュニジア」 6月21日（日）ひる12時30分放送

ハーフタイムから「連続シュートストップゲーム」を実施。リモコンの左右ボタンを押して飛んでくるボールをとめよう！ポイント数に応じて、豪華プレゼントに応募できます。

150ポイント：日本代表サイン入りユニフォーム 1名様

100ポイント：W杯日本代表関連グッズ 10名様

70ポイント：W杯現地グッズ モンテレイ（メキシコ） 10名様

30ポイント：W杯現地グッズ ダラス（アメリカ） 10名様

※詳細は番組サイトをご確認ください：https://www.ntv.co.jp/FIFAworldcup2026/articles/5505cgu94ay5yzmmujs3.html

※ゲーム企画は「FIFAワールドカップ2026」の一部放送で実施いたします。

▼「ヒルナンデス！」 月曜〜金曜 ひる11時55分放送

※6月15日（月）は放送休止となります

「ヒルナンデス！ファーム」の野菜を育てよう！収穫でポイントゲット！QUOカード1万円分を3名様にプレゼント。

※詳細は番組サイトをご確認ください：https://www.ntv.co.jp/hirunan/static/data.html

▼「ぐるぐるナインティナイン」 木曜 よる7時54分放送

視聴者プレゼント企画を実施中。QUOカードが当たる「ラッキープレゼント」などに応募しよう！

※プレゼント企画のうち「値段予想クイズ」は放送回により実施がない週もございます。企画内容や応募できるプレゼントは放送回により異なる場合がありますのであらかじめご了承ください。

※詳細は番組サイトをご確認ください：https://www.ntv.co.jp/gurunai/static/data.html

▼【FRIDAY ANIME NIGHT（フラアニ）枠】

「転生したらスライムだった件 第4期」 金曜 よる11時放送

「スノウボールアース」 金曜 よる11時30分放送

※週によって放送時間が異なる場合があります。放送時間は番組表をご確認ください。

アニメ放送中にデータ放送を起動してリモコンの【青】ボタンを押すと、1話視聴ごとにスタンプを1個獲得できます。スタンプ獲得数に応じて豪華な作品関連グッズに応募可能。毎週応募できる参加賞も。「転生したらスライムだった件 第4期」と「スノウボールアース」、それぞれの作品でスタンプをためて応募しよう！

※詳細は番組サイトをご確認ください

「転生したらスライムだった件 第4期」：https://www.ntv.co.jp/ten-sura-present/

「スノウボールアース」：https://www.ntv.co.jp/snowballearth-present/

▼「シューイチ」 土曜 あさ5時55分放送、日曜 あさ7時30分放送

※お住まいの地域によって放送時間は異なります。放送時間は番組表をご確認ください。

「らぶいーず」のキャラクター育成ゲームにチャレンジ！育成できるキャラクターは週替わりで登場。「シューイチ（土・日）」の視聴時間に応じて、キャラクターに「おやつをあげたり」「ほめたり」「ミニゲームで遊ぶ」ことができます。たくさんお世話して、番組特製QUOカードに応募しよう！

※詳細は番組サイトをご確認ください：https://www.ntv.co.jp/shu-ichi/static/data.html

●データ放送で企画を実施している番組

下記の番組では、放送中に[d]ボタンを押すとデータ放送独自の企画に参加できます！

▼「金曜ロードショー」 金曜 よる9時放送

全国のみんなと一緒に気持ちを共有してリアルタイムで映画を楽しめる「金曜ロードシアター」を展開！

※放送作品ラインナップは番組サイトをご確認ください：https://kinro.ntv.co.jp/

▼「笑点」 日曜 夕方5時30分放送

リモコンの[d]ボタンであなたも司会の春風亭昇太になれる？ 大喜利で面白いと思った「笑点」メンバーに座布団をあげよう！

※詳細は番組サイトをご確認ください：https://www.ntv.co.jp/sho-ten/static/data.html

●データ放送で番組情報が見られる番組

放送中に[d]ボタンを押すと、データ放送でさまざまな情報がチェックできる番組もあります。データ放送で見られる番組情報をご紹介！

▼【FIFAワールドカップ2026】

「ザ！覚悟を決めた瞬間 SAMURAI BLUE！悲願のワールドカップ優勝なるか」 6月15日（月）よる9時放送 / 「FIFAワールドカップ2026 チェコ×南アフリカ」 6月19日（金）0時40分放送 / 「緊急生放送！FIFAワールドカップの今知りたいこと、全部わかりますSP」 6月20日（土）よる7時放送 / 「FIFAワールドカップ2026 ドイツ×コートジボワール」 6月21日（日）あさ4時40分放送：大会情報など

※データ放送企画の内容は変更になる場合があります。ご了承ください。