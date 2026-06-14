「報連相は大事」とよく言われます。しかし、報連相をしているのに評価される人もいれば、逆に相手をイラつかせてしまう人もいます。その違いは何なのでしょうか？ 3万人を分析して「仕事ができる人」になる絶対ルールをまとめた書籍『仕事ができる人の頭のなか』著者の木暮太一氏に伺いました。

人をイラつかせる報連相

社会人になると、必ずと言っていいほど教わる言葉があります。「報連相」です。報告・連絡・相談ですね。「とにかく報連相をちゃんとしろ」と、耳にタコができるほど言われた人も多いと思います。

ぼくも新人のころ、これを愚直に守ろうとしました。何かあれば報告する。こまめに連絡する。少しでも迷ったら相談する。教わったとおり、まじめにやっていたつもりでした。

ところが、報連相をすればするほど、なぜか上司の機嫌が悪くなっていきました。

「で？」

「だから、何？」

「それ、いまオレに言う必要ある？」

当時のぼくには、なぜ不機嫌になられているのか、まったく意味が分かりませんでした。言われたとおりにやっているのに、なぜ怒られるのか、理不尽だとすら思っていました。でも、いま振り返れば、よくわかります。上司の言い方はともかく、悪いのはぼくのほうでした。

そもそもなぜ大事なのか？

そもそも、なぜ報連相は大事だと言われているのでしょうか？

報連相が大事なのは、それによって「相手の不安が減る」からです。これが、すべての出発点です。

上司の立場に立ってみると、よく分かります。

上司は、部下に任せた仕事が順調に進んでいるのか、それともどこかで止まっているのかわかりません。何の共有もないと、上司はずっと不安なまま、頭のどこかでその案件を気にし続けなければなりません。「あれ、大丈夫かな」「進んでいるのかな」と脳のエネルギーを使わなければいけません。

一方で、適切なタイミングで状況が共有されると、「ああ、大丈夫そうだな」と安心して、その案件を一度、頭から消すことができます。連絡も相談も本質的には同じです。

この「頭から消せる」状態をつくってあげることこそ、報連相の本当の目的なのです。つまり報連相とは、突き詰めれば「上司の不安を減らすための道具」なんです。

できる人は「相手の負担」を想像する

この目的が分かると、かつてのぼくが怒られていた理由も、よくわかります。ぼくの報連相は、相手の不安を減らすどころか、むしろ増やしていました。たとえば、起きたことをただ時系列で、長々と話していました。

「まず、こういうことがあって、それから先方に連絡したらこう言われて、それでぼくはこう思って……」

これを聞かされている上司は、「で、結局どうなの？ 大丈夫なの？ 何をしてほしいの？」が、最後まで分からない。安心するどころか、「この報告、いったい何のためなんだ」と、逆にいら立ってきます。報連相という名前の、負荷の追加だったわけです。

まじめな人ほど、ここにハマります。

「報連相は大事」と言われたから、たくさん・細かく報告します。

でも、目的を外したまま量だけを増やすと、相手にとっては「どうでもいい情報が、たくさん飛んでくる、面倒な状態」になってしまうわけですね。よかれと思った行動が、かえって評価を下げているのです。

では、どうすればいいのか。

やることは、とてもシンプルです。

報連相をするとき、「これで相手の不安は減るだろうか？」という、たった一点だけを意識する。それだけで、報連相の質は、まるで変わります。

たとえば報告なら、開口一番に、結論を言う。

「結論から言うと、順調です。納期は問題ありません」

これだけで、上司の不安は、ほぼ消えます。その上で、「一点だけ、判断をお願いしたいことがあります」と、相手にしてほしいことを、明確に伝えます。こうなると、相手は安心し、かつ自分が何をすればいいかもすぐ分かります。

「どんなときに報告すべきか」を聞いておく

ただ、「相手の不安を解消するために報告をする」と言っても、どこが相手の不安要素なのかわからないことが多いでしょう。その場合は、「変化」にフォーカスしてください。

「これを伝えることで、いい変化を生める」

「これを伝えないと、悪い変化が起きてしまう」

そう思ったときに報告をし、相談をするんです。

「これをお伝えしておくことで、来週の会議がスムーズに進むと思いましたので、報告しました」

「いま報告しておかないと、営業部のトラブルが大きくなると考え、お伝えしています」

と上司に報告してみてください。

このように伝えれば「で？ 何が言いたいの？」「なんでオレにそれを言うの？」とは言われません。そして結果的に「相手の不安を減らす」ことにも繋がります。

これができるのは、前提として「その報告をすることで起こせる変化」を自分で理解しているからです。

「いま、それを報告する」ことで、どんなプラスの変化を生めるか、逆に報告しなければどんなマイナスの変化が生じてしまうか、がわからなければいけません。

最初はそれすらもわからないでしょう。

その場合は、上司や先輩に「何に注意して、どんな変化が起きそうだったら報告すべきでしょうか？」と聞くことから始めます。

上司からは、たとえば、

「納期がズレそう（変化しそう）だったら報告して」

「予算が当初の予定から増えそう（変化しそう）だったら報告して」

「このままだと締め切りに間に合わなさそうと思ったら、相談して」

などのポイントがいくつか示されると思います。まずはそこに注目して報告をすべき内容を考えていきます。

報連相は大事です。でも何でもかんでも「報告です」「連絡（共有）しておきます」「相談があります」と声をかけてしまうと、相手の時間を奪うことになります。変化に焦点を当て、相手の負荷を減らすために報連相をしていきましょう。

（本記事は、『仕事ができる人の頭のなか』に関連した書き下ろし記事です）