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健康パンの専門家・むらまつさきが、「こねるのやめました。ボウルも汚さない「ポリ袋」で作る奇跡の40分パン」と題した動画を公開しました。パン作りの最大のハードルである「こねる作業」と「後片付け」をなくした、画期的な方法を紹介しています。



動画では、究極の秘密兵器として「ポリ袋」を使ってパンを作る3つのメリットを解説しています。



1つ目は「汚れない」こと。袋に粉や水などの材料をすべて入れ、外側から揉み込むため、手やキッチンが汚れません。2つ目は「洗い物がほぼゼロ」になることです。生地の分割も袋の上から指で行い、使い終わったポリ袋はそのままゴミ箱へ捨てるだけなので、ボウルやこね台を洗うストレスから完全に解放されます。



3つ目は「たった40分で完成する」こと。一般的なパン作りでは1時間以上かかりますが、この方法なら袋でもみもみする時間はたったの2分。計量から焼き上がりまでトータル40分で完了します。



さらに、小麦粉の代わりに米粉を使用しているのも特徴です。むらまつさんは「米粉パンにとって一番大切なのは、こねることではなく、粉にしっかりと水分を吸い込ませること」と語ります。ポリ袋の密閉空間を利用することで、水が粉の隅々まで行き渡り、しっとりふわふわに焼き上がると説明しました。



砂糖や油、卵、乳製品も不使用で、アレルギーがある人でも安心して食べられる点も魅力です。忙しい朝でも焼き立てのパンが楽しめるこの時短レシピ、パン作りを諦めていた方もぜひ一度試してみてはいかがでしょうか。



【レシピ】

［材料］

・米粉などのパンの材料（砂糖・油・卵・乳製品・小麦粉は不使用）

※動画内に具体的な分量の記載なし



［作り方］

1. ポリ袋の中に粉や水などの材料を全部入れる。

2. 袋の上から約2分間、生地をしっかりと揉み込み、粉に水分を吸い込ませる。

3. 生地を混ぜ終わったら、ポリ袋の上から指で生地を切り分けて分割する。

4. 生地を一つずつ取り出して丸め、形を整える。

5. オーブンに入れて焼き上げる。