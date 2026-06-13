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YouTubeチャンネル「柴犬まめたろう」が、『【喜ばねぇ】プレゼントを貰ったけど 全く嬉しくない柴犬』と題した動画を公開しました。動画では、新しいハーネスをプレゼントされた柴犬のまめたろうが、全身で拒否アピールをする様子が捉えられています。



父ちゃんが袋からハーネス出す開封の儀から動画はスタートしますが、中身がおやつではないとわかると早々に興味を失ってしまうまめたろう。暑さ対策として保冷剤を入れられる新しいハーネスでしたが、まめたろうはハーネスを着けるのが大の苦手。無抵抗のまま装着されたものの、尻尾はだだ下がり、困惑した表情で一歩も動けなくなってしまいました。



少し大きかったので、一旦外してサイズ調整をする父ちゃん。しかしまめたろうは父ちゃんの背後に回って、何とも言えない表情でその様子を観察。その後徐々に距離を取り、遠くで観察を続けましたが、どうやらハーネスをまた着けられると感づくと、そのままハウスの中に立てこもってしまいます。



サイズ調整を終えた父ちゃんがハウスに近づくと、なぜか素直に出てきてしまいます。が、やはり再びハーネスを装着されてしまいます。そして、また一歩も動けなくなりました。これを見かねた父ちゃん。歩かせようと大好きなボールで誘ってみますが、結果は二歩だけ歩いて、また止まってしまいました。しかし大好きなボールで遊びたいまめたろうはトボトボ歩き出します。ですがボールまでは遠い道のり、助けを求めて父ちゃんの側に行きます。さすがに可哀そうになりハーネスを外してあげる父ちゃん。するとその瞬間、元気よく駆け出してボールを取りに行ったのでした。その後ハーネスを着けられた怒りからか、父ちゃんにボールを一向に持って行かないという、柴らしい一面も見せてしまいます。



翌日、新しいハーネスを着けてお散歩へ出発します。どうなることかとドキドキする飼い主たちを尻目に、笑顔でトコトコお散歩を始めてしまいます。まるで昨日の事が嘘だったようなその光景に、「全然普通やん！」とツッコミが入ります。

芝生広場ではボールを追いかけてご機嫌に走り回っていましたが、帰り際、急に動きを止めて帰宅拒否モードに突入。全く動こうとしない姿に、父ちゃんは「一生帰れん気がしてきた」とこぼします。



最終的に、父ちゃんに抱っこされて帰る結末に。抱っこされてすっかり楽ちんになったまめたろうは、先ほどまでの不満顔から一転、見事な笑顔を見せます。新しいアイテムへの激しい抵抗から一転して甘える姿に、思わず頬が緩む心温まるエピソードです。