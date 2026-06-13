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半導体市場に大きな地殻変動が起きている。メモリ業界はかつて、スマートフォンやPCの需要動向に連動して価格が乱高下するサイクル型産業の代表格だった。供給過剰になれば価格は急落し、収益性は安定しない--そんな構造が長年続いてきた。



ところが、AIの台頭とデータセンターの急拡大がこの前提を覆しつつある。実業家のマイキー佐野氏はこの変化を早期に捉え、広帯域メモリ関連銘柄への注目を継続的に発信してきた一人だ。SKハイニクスやMicronが急騰した局面を事前に見立てていた経緯は、動画の冒頭で紹介されている。



佐野氏が今回詳しく取り上げるのは、Micron Technologyだ。かつてリテール向けSSD事業を主力としていた同社が、事業ポートフォリオの全面再編を発表。わずか2か月以内に実行へ移し、全リソースをAI向けHBM生産に集中させた転換は、業界内でも際立った決断とされる。



この戦略の核にあるのが「量より質」という発想だ。SKハイニクスやSamsungが大量生産型で市場をリードする中、Micronは消費電力を最大30%削減する省エネ技術と、メモリ内部に液体を循環させる能動的な冷却機構という2つの差別化技術で高付加価値路線を突き進む。データセンター運営において電力と発熱はコスト構造を左右する最重要課題であり、そこに真正面から応える製品設計は、プレミアム価格の根拠ともなっている。



さらにHBM4世代への移行では製造要件が変化し、ロジック半導体との統合が不可欠になる。Micronはこの領域をTSMCとの連携で補い、両社の省エネ技術を組み合わせることで競争優位を維持しようとしている。また米国内でD-RAMとHBMを製造できる唯一のメーカーという立場は、安全保障上の観点から政府による手厚い支援を引き寄せてもいる。



特許件数でもSKの2倍に相当するHBM関連特許を持ち、技術的な蓄積は着実に厚みを増している。市場シェアでは韓国勢に後れを取るMicronが、いかなる論理で時価総額1兆ドルを正当化するのか--その根拠と勝算を、佐野氏は動画の中で丁寧に解きほぐしている。