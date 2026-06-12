”日本サッカー史上最高のストライカー”釜本邦茂の稼ぎは？ 今野浩喜が熱演
15日放送のEテレ『偉人の年収 How much？』（後7：30）では「日本サッカー史上最高のストライカー 釜本邦茂の稼ぎは？」と題した企画を届ける。
【画像】ペレ、ドログバなど名選手たちの貴重映像が満載
日本サッカー史上最高のストライカーといわれる釜本邦茂。1968年メキシコ五輪では6試合で7得点、得点王に輝き、日本初の銅メダル獲得の立役者になった。
その得点力はどこから生まれたのか。その人生は意外性とたゆまぬ努力、「フォワードは点をとってナンボ！」という強烈な個性に貫かれている。
そんな釜本を、サッカーを愛する今野浩喜が熱演。谷原章介、山崎怜奈が応援する。これを見れば日本はＷ杯で優勝できる（？）。
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日本サッカー史上最高のストライカーといわれる釜本邦茂。1968年メキシコ五輪では6試合で7得点、得点王に輝き、日本初の銅メダル獲得の立役者になった。
その得点力はどこから生まれたのか。その人生は意外性とたゆまぬ努力、「フォワードは点をとってナンボ！」という強烈な個性に貫かれている。
そんな釜本を、サッカーを愛する今野浩喜が熱演。谷原章介、山崎怜奈が応援する。これを見れば日本はＷ杯で優勝できる（？）。