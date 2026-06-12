一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会（略称:CESA）は、年間を代表するにふさわしいゲームタイトルを選考・表彰する「日本ゲーム大賞 2026『年間作品部門』」の一般投票受付を6月12日より開始した。

本年は、2025年6月1日から2026年5月31日までの間に、日本国内でリリースされた作品が対象となり、その中から年間を代表するゲームタイトルを選出する。投票の締切は7月17日23時59分（日本時間）まで。一般投票のあと、日本ゲーム大賞選考委員会による審査を経て、「大賞」や「優秀賞」（該当数）など各賞が決定する。投票方法などの詳細については、「日本ゲーム大賞」公式サイトで確認できる。

また、投票した人の中から抽選でプレイステーション 5 Proなどのゲーム機、「年間作品部門」受賞ソフトや関連グッズなどが当たる企画も実施される。

「日本ゲーム大賞 2026『年間作品部門』」投票要項

対象作品：6月1日（日）～5月31日（日）までの間に日本国内でリリースされたコンピュータエンターテインメントソフトウェア全作品

※家庭用ゲーム機、携帯型ゲーム機、PC、スマートフォン等、プラットフォームの種類は問いません。

※海外作品の日本版移植作品も含みます。

投票期間：6月12日（金）13時～7月17日（金）23時59分（日本時間）

投票資格：性別、年齢、国籍、所在地、ゲームの経験および所有の有無を問いません。

※お一人様 1回、1作品の投票のみ有効となります。

※投票キャンペーンの抽選は、日本国内在住の方のみとさせていただきます。

投票方法

Webでの投票

□「日本ゲーム大賞」公式サイト

スマートフォンまたはPCからアクセスの上、必要事項を入力し、送信する。

はがきでの投票

〔1〕氏名 〔2〕性別 〔3〕年齢 〔4〕住所 〔5〕電話番号 〔6〕職業 〔7〕メールアドレス（持っている場合）〔8〕ソフト名 〔9〕ゲーム機（投票ソフト名に該当するハード名） 〔10〕投票理由 〔11〕希望する賞品のコース名（A・Bコースは希望商品を含めて）以上を記入し、以下宛先に郵送。

〒101-0032 東京都千代田区岩本町 1-3-1 ニュー中野ビル6階 「日本ゲーム大賞 係」

賞品

投票者の中から抽選で、以下の賞品が当たる。

Aコース

プレイステーション 5 Pro：3名

Nintendo Switch 2（日本語・国内専用）：3名

Xbox Series X：3名

※ゲーム機本体のカラーは選べません。

B コース

Apple Gift CardまたはGoogle Playギフトカード（いずれか1万円分）：計20名

Cコース

日本ゲーム大賞 2026 年間作品部門 受賞ソフトまたは関連グッズ：計100名

Dコース

「東京ゲームショウ 2026」入場券

※一般公開日である9月19日（土）・20日（日）・21日（月・祝）のいずれか1日の入場が可能

Eコース

日本ゲーム大賞 2026「経済産業大臣賞」「年間作品部門」発表授賞式 特別招待

日程：9月15日（火）18時～予定

会場：ヒューリックホール東京（東京都千代田区有楽町2-5-1 有楽町マリオン11F）

※当選者の発表は、賞品の発送をもって代えさせていただきます。

※賞品のお届けは、日本国内に限らせていただきます。

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