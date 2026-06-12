バンダイナムコエンターテインメントは、サスペンスアドベンチャーゲーム『リトルナイトメア3』の追加チャプター第1弾「バックステージ」の配信を開始した。

【画像あり】ロウが出会う新キャラクター“ダイム”の姿

本作はNintendo Switch 2/Nintendo Switch/PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PCデジタル版にて発売中。今回配信された追加チャプター第1弾は、本編『リトルナイトメア3』で登場した“カルネヴァーレ”に続く“バックステージ”が舞台となっており、新たなキャラクターも登場する。

ストーリーでは、スパイラルを探索していたロウとアローンが突然引き裂かれてしまうところから始まる。ロウは親友を探すため、カルネヴァーレの最も深い闇――舞台裏“バックステージ”へと足を踏み入れる。そこには、次の「傑作」の材料となる“生きたキャンバス”を求め、人形師が潜んでいる。

影の世界に飲み込まれぬよう、ロウは光のトーチ帽を身につけた「ダイム」に頼ることになる。あわせて公開されたローンチトレーラーでは、ロウが出会う新キャラクター“ダイム”の姿も確認できる。

なお、本追加チャプターをプレイするには『リトルナイトメア3』本編が必要となる。また、本商品はエキスパンションパス「Secrets of The Spiral」に含まれているため、重複購入には注意が必要だ。

（文＝リアルサウンドテック編集部）