「南野って熱いよな！」「カッコ良すぎて涙出る」メンターで参戦。“いつでも戦う気持ち”にファン感涙「みんなタキがだいすきなんだ」
日本サッカー協会の公式YouTubeチャンネル『JFA TV』で、北中米Ｗ杯に臨む日本代表にフォーカスした「Team Cam」の第２弾が、６月11日に公開。メンターとしてチームに帯同している南野拓実の“決意”が注目されている。
モンテレイでの事前合宿を終え、ベースキャンプ地のナッシュビルで初戦オランダ戦に向けて準備を進める森保ジャパンに、南野が合流した。左膝の大怪我がなければ、おそらくＷ杯メンバーに名を連ねていたはずの男の胸中とは――。
バスの中で南野がインタビューに応じる。撮影者はサポートメンバーの吉田麻也。自己紹介を求められると、清々しいほどの笑顔で「メンターこと南野拓実です」と答える。
――準備はできていますか？ そう問われた南野は「できていますよ」と即答。以下のように続ける。
「いつでも戦う気持ちでいるので。吉田麻也先輩もチームに加わっているので、先輩に負けないぐらい、チームに良い影響を与えられるように頑張ります」
そして力強いガッツポーズを見せる。大舞台のピッチには立てないが、“戦う気持ち”をたぎらせる南野に、以下のような声があがった。
「南野絶対に悔しいはずなのに泣けるぜ」
「南野帯同は熱い」
「ピッチ外でも泥臭くて献身的な熱い男なんだな」
「南野が笑顔で嬉しかった」
「南野って熱いよな！かっこいいわ」
「ほんとにかっこ良すぎる」
「カッコ良すぎて涙出る」
「南野の笑顔を見ると涙が出ます」
「タキ見てちょっと泣きそうになっちゃった」
「タキの姿勢に涙が出る」
「南野、、グッとくる」
「南野最高に心強いだいすき！！！」
「南野選手にこの舞台で活躍してほしかった」
「みんなタキがだいすきなんだ」
「タキの姿が見れただけでこの動画の価値ありまくり」
どんな立場でも“日の丸”のために全身全霊を注ぐ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「いつでも戦う気持ちでいる」まさに“男ットコ前”なメンター南野拓実の決意
モンテレイでの事前合宿を終え、ベースキャンプ地のナッシュビルで初戦オランダ戦に向けて準備を進める森保ジャパンに、南野が合流した。左膝の大怪我がなければ、おそらくＷ杯メンバーに名を連ねていたはずの男の胸中とは――。
――準備はできていますか？ そう問われた南野は「できていますよ」と即答。以下のように続ける。
「いつでも戦う気持ちでいるので。吉田麻也先輩もチームに加わっているので、先輩に負けないぐらい、チームに良い影響を与えられるように頑張ります」
そして力強いガッツポーズを見せる。大舞台のピッチには立てないが、“戦う気持ち”をたぎらせる南野に、以下のような声があがった。
「南野絶対に悔しいはずなのに泣けるぜ」
「南野帯同は熱い」
「ピッチ外でも泥臭くて献身的な熱い男なんだな」
「南野が笑顔で嬉しかった」
「南野って熱いよな！かっこいいわ」
「ほんとにかっこ良すぎる」
「カッコ良すぎて涙出る」
「南野の笑顔を見ると涙が出ます」
「タキ見てちょっと泣きそうになっちゃった」
「タキの姿勢に涙が出る」
「南野、、グッとくる」
「南野最高に心強いだいすき！！！」
「南野選手にこの舞台で活躍してほしかった」
「みんなタキがだいすきなんだ」
「タキの姿が見れただけでこの動画の価値ありまくり」
どんな立場でも“日の丸”のために全身全霊を注ぐ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「いつでも戦う気持ちでいる」まさに“男ットコ前”なメンター南野拓実の決意