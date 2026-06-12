「南野って熱いよな！」「カッコ良すぎて涙出る」メンターで参戦。“いつでも戦う気持ち”にファン感涙「みんなタキがだいすきなんだ」

「南野って熱いよな！」「カッコ良すぎて涙出る」メンターで参戦。“いつでも戦う気持ち”にファン感涙「みんなタキがだいすきなんだ」