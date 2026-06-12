米大リーグ・ドジャースは11日（日本時間12日）、ウィル・スミス捕手を首の炎症により10日間の負傷者リスト（IL）に入れたことを発表した。直近の試合はスタメンを回避していたが、IL入りが決定。敵地パイレーツ戦のおよそ3時間前に飛び込んできた悲報にファンも落胆している。

今季は大谷翔平投手とコンビを組み、勝負強い打撃で攻守の要として君臨してきたスミス。ここのところ首の違和感を訴え、欠場が続いており、前日10日（同11日）の敵地パイレーツ戦で先発した大谷はダルトン・ラッシング捕手とコンビを組んだ。治療に専念することになった模様だが、回復次第では大谷とのコンビも影響が出る可能性がある。

X上には「やっぱり」「NOOOOOOOOOOOOOO」「今度はウィルかよ」「早く良くなってね」「うわぁ、まただよ」「ベン・ロートベットはどこだ？」「最悪だ」と日米ファンから落胆の声が漏れた。代わってチャッキー・ロビンソン捕手が昇格した。チームにとっては痛手だが、ラッシングも含め、戦力に厚みを持たせるための貴重な期間としたい。



（THE ANSWER編集部）