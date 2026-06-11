溝端淳平、容姿の悩み告白で驚きの声「芸能人ってすごい」「予想外すぎる」
【モデルプレス＝2026/06/11】俳優の溝端淳平が、9日放送の日本テレビ系バラエティー番組「上田と女がDEEPに吠える夜」（毎週火曜よる11時59分〜）に出演。ルックスの悩みを明かした。
【写真】溝端淳平、涙で共演俳優と熱い抱擁交わす
この日、番組のテーマが「ルッキズム」ということを受け「見た目や容姿で不快な思いをしたことはある？」と溝端が話を振られる一幕があった。すると溝端は「目が大きいので新人の頃とかは、学園ものの撮影で、後ろでカメラに抜ける時に『目がデカくて動かすと邪魔だから動かすな』って（監督から）言われたことあります」と明かした。
「存在感があるから？」と共演者から質問されると溝端は「多分、目が後ろで動くと前の人のお芝居の邪魔だから」と推察。SNS上では「羨ましい悩み」「芸能人ってすごい」「整っているんだろうな」「予想外すぎる」など驚きの声が上がっていた。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
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◆溝端淳平、自身の大きな目に悩む
この日、番組のテーマが「ルッキズム」ということを受け「見た目や容姿で不快な思いをしたことはある？」と溝端が話を振られる一幕があった。すると溝端は「目が大きいので新人の頃とかは、学園ものの撮影で、後ろでカメラに抜ける時に『目がデカくて動かすと邪魔だから動かすな』って（監督から）言われたことあります」と明かした。
◆溝端淳平の容姿の悩みに驚きの声続出
「存在感があるから？」と共演者から質問されると溝端は「多分、目が後ろで動くと前の人のお芝居の邪魔だから」と推察。SNS上では「羨ましい悩み」「芸能人ってすごい」「整っているんだろうな」「予想外すぎる」など驚きの声が上がっていた。（modelpress編集部）
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