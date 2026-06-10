この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

秋山ひろが、YouTubeチャンネル「おかまもch | おかんのお金守るチャンネル」にて「【闇深すぎ】「住み続けられる」はウソ？／老後資金を守るためのリースバックの落とし穴」を公開した。老後の資金繰りとして話題になる「リースバック」の危険性と、その裏に潜む落とし穴について解説している。

秋山氏はまず、リースバックを「自宅を売却してまとまったお金を得た後、家賃を払ってそのまま住み続けるシステム」と説明する。一見、住み慣れた家から離れずに資金を得られる画期的な方法に見えるが、秋山氏は「数百万単位の損失を防ぐ」ために知っておくべき危険性があると警鐘を鳴らす。

動画では、母親の治療費を工面するために2000万円で自宅を売却し、月20万円の家賃で住み続ける契約を結んだ田中さんの事例が紹介される。田中さんは10年住めば家賃総額が売却額を上回ることに気づき契約を白紙に戻そうとしたが、家を「売る」立場であるためクーリングオフが適用されないという事実に直面する。

さらに秋山氏は、最大のデメリットとして普通に売却するよりも「絶対安くなってしまう」点を指摘する。

また、賃貸契約が「定期借家契約」となることが多く、不動産会社側の都合で契約更新の拒否や家賃の値上げが行われ、将来的に家を「買い戻すことができなくなる可能性がある」と語る。借りる人より貸す人の方が強いという業界の力関係が、素人にとって圧倒的に不利に働くと分析している。

最後に秋山氏は、どうしても自宅を売らなければいけない時は「リースバックやリバースモーゲージは使ってはいけない」と語り、利用には明確に反対の立場を示す。世の中にあふれる甘い広告に対しては「君子危うきに近寄らず」という言葉を引用し、正しい知識で老後の大切なお金を守ることの重要性を提示して動画を締めくくった。

YouTubeの動画内容

01:00

リースバックで地獄を見た田中さんの事例
05:00

売却側は使えない？クーリングオフができない罠
10:11

普通に売るより安くなる…リースバックの決定的なデメリット
12:33

「定期借家契約」に潜む追い出されるリスクと家賃値上げの恐怖
17:22

結論「君子危うきに近寄らず」リースバックは使ってはいけない

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