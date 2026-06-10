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YouTubeチャンネル「YamatoStyle」が、「東京ディズニーシー 2026.5.25の様子 Vol.2 | Today’s Tokyo DisneySea on May 25, 2026 : Part 2」を公開した。2026年5月25日のパーク内の様子や、おすすめフードの楽しみ方をレポートしている。



動画はアメリカンウォーターフロントの散策からスタート。25周年バージョンのショー「ダンス・ザ・グローブ！」の鑑賞エリアについて、正面は大人気で混雑しているものの「サイドから見た方が空いていて見やすいのでおすすめ」と独自の視点で解説した。続いて訪れたポートディスカバリーでは、リニューアルされたトラッシュカン（ゴミ箱）に注目。ペダルを踏むと蓋が開く仕様だが、多くのゲストが気づかずに手で開けており、「開け方が定着するのにはまだまだ時間がかかりそう」と現状を伝えた。



ロストリバーデルタのレストラン「ミゲルズ・エルドラド・キャンティーナ」では、モバイルオーダーを利用してスムーズに入店する様子を公開。フード＆ワイン・フェスティバル限定で2026年6月30日まで販売されている「チリコンカン（600円）」と、レギュラーメニューの「トルティーヤサンド（880円）」を単品で組み合わせた「オリジナル・メキシカンセット」を提案している。実食したYamatoStyleは「どちらもメキシコを感じれるメニューで最高でした！」と絶賛し、特にチリコンカンについては自身のランキングでも上位に入る美味しさだと評価した。



その後、ファンタジースプリングスへ向かう道中では、日陰が少ない新エリアにおいて、入り口付近の洞窟が人気の日陰休憩スポットになっていることを紹介。さらに、「ピーターパンのネバーランドアドベンチャー」が90分待ちとなっている中、シングルライダーを利用して効率的にアトラクションを楽しむ方法も検証している。



動画を通じて、混雑を避ける工夫や、フードの新しい組み合わせ方など、パークをより深く楽しむための実践的なアイデアが多数紹介された。アトラクションだけでなく、パークの変化や限定グルメに目を向けることで、東京ディズニーシーでの1日がさらに充実したものになるだろう。今後のパークレポートにも期待が高まる。