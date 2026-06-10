ディズニーシーの穴場発見！夜のパークで絶対に食べたい絶品「スペシャルサンデー」
AIライター自動執筆記事
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YouTubeチャンネル「YamatoStyle」が「東京ディズニーシー 2026.5.25の様子 Vol.3 | Today’s Tokyo DisneySea on May 25, 2026 : Part 3」を公開しました。動画では、ファンタジースプリングスのアトラクション体験や、夜のレストラン事情、華やかなショーの様子など、パークでの1日の後半戦が収められています。
動画の前半では、ファンタジースプリングス内の「ピーターパンのネバーランドアドベンチャー」へ向かいます。スタンバイは90分待ちとなっていましたが、シングルライダーを利用することで約40分で乗車できた様子が伝えられています。エリア内を散策する中では、人気のポップコーンワゴンが空いている「穴場」を発見する一幕もありました。その後は、事前の抽選で当選した「ドリームス・テイク・フライト」や「ダンス・ザ・グローブ！」などのショーを立て続けに鑑賞しています。
日が暮れると、夕食を求めてアメリカンウォーターフロントへ移動しますが、19時半で閉店するレストランが多く、開いている店舗やディズニー・モバイルオーダーも混雑している状況に直面します。そんな中、「リバティ・ランディング・ダイナー」で「スペシャルサンデー（ライチゼリー、わらび餅、みかん）」を購入し、「ライチ味のわらび餅がかなり美味しいです」と絶賛する姿が収められています。
動画の終盤では、「スカイ・フル・オブ・カラーズ」やプロジェクションマッピングが美しい「スパークリング・ジュビリー・ナイト」を鑑賞。チケット売り切れ日でありながらも、意外と快適に過ごせたという1日を振り返っています。パークを訪れる際の混雑対策や、食事のタイミングを考えるうえでの参考になりそうです。
動画の前半では、ファンタジースプリングス内の「ピーターパンのネバーランドアドベンチャー」へ向かいます。スタンバイは90分待ちとなっていましたが、シングルライダーを利用することで約40分で乗車できた様子が伝えられています。エリア内を散策する中では、人気のポップコーンワゴンが空いている「穴場」を発見する一幕もありました。その後は、事前の抽選で当選した「ドリームス・テイク・フライト」や「ダンス・ザ・グローブ！」などのショーを立て続けに鑑賞しています。
日が暮れると、夕食を求めてアメリカンウォーターフロントへ移動しますが、19時半で閉店するレストランが多く、開いている店舗やディズニー・モバイルオーダーも混雑している状況に直面します。そんな中、「リバティ・ランディング・ダイナー」で「スペシャルサンデー（ライチゼリー、わらび餅、みかん）」を購入し、「ライチ味のわらび餅がかなり美味しいです」と絶賛する姿が収められています。
動画の終盤では、「スカイ・フル・オブ・カラーズ」やプロジェクションマッピングが美しい「スパークリング・ジュビリー・ナイト」を鑑賞。チケット売り切れ日でありながらも、意外と快適に過ごせたという1日を振り返っています。パークを訪れる際の混雑対策や、食事のタイミングを考えるうえでの参考になりそうです。
YouTubeの動画内容
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ディズニー好きはもちろん、遠くて、忙しくてなかなかパークへ行けない方へ状況や情報や体験動画をお届けできたらと思っています。