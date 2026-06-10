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YouTubeチャンネル「YamatoStyle」が「東京ディズニーシー 2026.5.25の様子 Vol.3 | Today’s Tokyo DisneySea on May 25, 2026 : Part 3」を公開しました。動画では、ファンタジースプリングスのアトラクション体験や、夜のレストラン事情、華やかなショーの様子など、パークでの1日の後半戦が収められています。



動画の前半では、ファンタジースプリングス内の「ピーターパンのネバーランドアドベンチャー」へ向かいます。スタンバイは90分待ちとなっていましたが、シングルライダーを利用することで約40分で乗車できた様子が伝えられています。エリア内を散策する中では、人気のポップコーンワゴンが空いている「穴場」を発見する一幕もありました。その後は、事前の抽選で当選した「ドリームス・テイク・フライト」や「ダンス・ザ・グローブ！」などのショーを立て続けに鑑賞しています。



日が暮れると、夕食を求めてアメリカンウォーターフロントへ移動しますが、19時半で閉店するレストランが多く、開いている店舗やディズニー・モバイルオーダーも混雑している状況に直面します。そんな中、「リバティ・ランディング・ダイナー」で「スペシャルサンデー（ライチゼリー、わらび餅、みかん）」を購入し、「ライチ味のわらび餅がかなり美味しいです」と絶賛する姿が収められています。



動画の終盤では、「スカイ・フル・オブ・カラーズ」やプロジェクションマッピングが美しい「スパークリング・ジュビリー・ナイト」を鑑賞。チケット売り切れ日でありながらも、意外と快適に過ごせたという1日を振り返っています。パークを訪れる際の混雑対策や、食事のタイミングを考えるうえでの参考になりそうです。