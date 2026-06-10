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【有料級】10000社見て分かった大儲けする会社の真実をお伝えします。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「黒字社長の絶対つぶれない経営学」が、「【有料級】10000社見て分かった大儲けする会社の真実をお伝えします。」を公開した。動画では、市ノ澤翔氏が中小企業の多くが苦しむ「資金繰り」をテーマに、大儲けしている会社に共通する10の特徴を解説している。



市ノ澤氏は、中小企業の約9割が資金繰りに悩んでいると指摘。その上で、資金繰りがうまく回っている会社の特徴として「入金サイトが短い」「在庫が少ない」といったB/S（貸借対照表）に基づく基本から、「借金が多い」「納税額が多い」といった一見意外な要素までを挙げた。



特に借金については「借金が多い分には別に資金繰りが悪くなるわけではない」とし、資金繰りが苦しくなるのは「返済がたくさんある」からだと説明。適正な期間での資金調達の重要性を説いた。また、税金に関しても「税金を減らそうと思ったら経費を増やして利益を減らさないといけない」ため、結果的に資金繰りが苦しくなると語っている。



本動画は2022年に制作されたが、大儲けする会社の資金繰りや財務の本質は今も変わらない。市ノ澤氏が「しっかり利益を出してお金を回していかなければならない」と語るように、昨今の金利上昇や物価高といった経営環境の変化も考慮した上で、自社の強固な財務基盤作りのヒントとして活用できる内容となっている。