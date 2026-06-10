仕事でAIを使うことが当たり前になった今、上司たちの悩みはむしろ増えています。「新入社員にAIを使わせてもいいのか？」「AIに頼りすぎて思考力が育たないのでは？」「どこまで任せていいのか判断できない」……。一方で、AIを使いこなす若手の方が、生産性が高いのも事実です。では、AI時代の新入社員はどう育てればいいのでしょうか。

そこで、AIを使った思考術をまとめ、全680ページ、2700円のいわゆる“鈍器本”ながら話題となっている書籍 『AIを使って考えるための全技術』 著者の石井力重さんと、監修者の加藤昌治さんに、「AIを使う社員との向き合い方」についてお聞きしました。（構成／ダイヤモンド社・石井一穂）

「成果」を評価しても意味がない時代？

――すでに仕事でAIを使いこなしている若手社員も多いと思います。一方で上司には、そういった若手の指導や評価の仕方に悩んでいる人も多いと聞きます。この点についてアドバイスはありますか？

石井力重（以下、石井） まずは、単純に「AIを使うな」と否定はしないことですね。

AIにやらせるかどうかよりも、何を考えてAIにお願いしたかとか、その背景を自分で語れるかどうかが大事だと思っています。

じつは教育業界が、いち早くこの課題にぶつかっているようでした。今日この後、京都に行って300人くらいの会場でパネルディスカッションします。それは教員の方々の集まりなんですけど、彼らは「AIが登場して、課題を出す意味がなくなってしまった」と言うんです。

レポートの課題を出させても、今はDeepResearchをかけてまとめたら一瞬で綺麗な資料が出ます。生徒の中にはそうやってレポートを仕上げてくる人もいて、教員側も無力感を抱いている。

「こんなことやっていちゃダメなんだけど、どうしたらいいかわからない」と悩むベテラン教師が多いわけです。

ただ、一部の教員たちはすでにこの時代に対応し始めています。2ヶ月ぐらいかけてディスカッションしてきたなかで聞いたのが、今はどういうプロンプトで答えを出したとか、そこから自分はどのような解釈で書き換えたとか、そこまで提出してもらう課題を出すらしいんです。

こうすると学生はラクできませんし、他の人のレポートを書き換えて出すとかもできません。少しでもプロセスを変えたら結果も変わってしまいますからね。なので学生は、じつは今の方がラクができなくなったそうです。

仕事も同じで、AIを使えば誰がやってもそれなりの成果が出ますから、成果だけを見るのではなく、プロセスも評価・指導していく時代に否応なく入ると思うんです。

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