学生のストレス解消のために

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2026年5月初めのある日、ニューヨーク市内のWashington Square Parkにポップアップ式のブースが4日間限定で設置されました。「認定セラピー猫」とふれあう移動式ブースです。

ちょうどニューヨーク大学では期末試験が行われていて、ストレスいっぱいの学生たちは勉学の不安に悩まされながらも、セラピー猫たちと楽しい時間を過ごしました。学生たちはこの体験を「学業疲れに対する、完璧な特効薬だった」と評価しています。猫のおかげで気持ちがずいぶん軽くなったからです。

このブースはペットフード会社が非営利団体Pet Partnersと提携して設置したものです。参加した学生たちは猫たちとふれあい、「期末試験による頭痛」から「繁華街ニューヨークの街で感じる過剰な刺激」に至るまで、あらゆるストレスを解消することができたようです。

あいにく当日は雨模様でしたが、濡れながらブースに駆け込む学生もいました。彼らは口々に「暗い日常の中で、猫たちが必要な癒しを与えてくれた」と話しています。

猫にやすらぎを見出す学生たち

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「猫のゴロゴロ音を聞くと、とても心が落ち着きます。ブース内は静かでおだやかな環境でした。柔らかい毛並みに触れるだけでも、本当に癒されます」というのは、同大の物理学博士課程で学ぶMaryam Amanullahさん（24歳）です。

義足をつけた3本足のサビ猫Lola Pearl（7歳）は、とても穏やかな性格です。やってきた学生たちはこの猫を撫でたり触ったりしながら楽しい時間を過ごしていました。

「Lola Pearlと過ごすのは本当に楽しかったです。このメス猫はとてもリラックスしていて、その雰囲気がわたしたちにも伝染したんだと思います」というのは、生物学専攻のRaymond Fanさん（21歳）です。

「雑念や日々のストレスから完全に解放されて、穏やかな猫を見つめることに集中できました」と彼。

「多くの友人たちが実家を離れて暮らしていて、ペットとも離れ離れです。動物と一緒にいると本当に心がやすらぎ、気分がすごくよくなりますね」と話すのは、19歳の映画学科の学生Fiona Johnsonさんです。

携帯電話も禁止！ 猫に集中するひとときを

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このブース内では携帯電話も禁止です。学生たちは3匹のセラピー猫と一緒に10分間「デジタル・デトックス」と「猫とのふれあい」を満喫しました。

今回のポップアップ・ブースは、米国内でのメンタルヘルス増加への対策として試みられたものです。Lola Pearlのほかに、Sweet AndrewとPumpkinという名の猫も2時間交代で学生たちに寄り添い、抱っこされたり撫でられたして「やすらぎの時間」を提供していました。

Pet Partnersが認定するセラピー猫になるには、生後1年以上で飼い主と6カ月以上一緒に暮らしており、おだやかで人懐っこく、忍耐強い性格であることが条件です。

「猫は人間の感情に非常に敏感で、その自然な社会性は気分転換にも最適です」というのは、同ペットフード会社の動物行動学者Annie Valuska博士です。

「静かに寄り添ってやさしく触ってきたり、ゴロゴロと喉を鳴らしたりする猫は、人間の心を落ち着かせてリフレッシュさせてくれます。今回のブースによって、この特別な体験を学生たちに直接届けることができます。多くの学生が故郷や愛するペットから遠く離れていますからね」

「研究によると、猫とたった10分過ごすだけで、ストレスホルモンであるコルチゾールの分泌量が目に見えて減少することが分かっています。期末試験や新学期、独居暮らしのストレスに直面している学生にとって、セラピー猫との時間は大きな支えとなるでしょう」と同社も声明を出しています。

出典：‘Cat therapy’ is a real thing - and stressed NY college students are lapping up the purr-fect remedy