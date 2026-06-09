休養中の俳優・小泉今日子（60）の貴重なプライベートショットが公開され、反響を呼んでいる。

【映像】休養中の貴重なプライベートショットや女子会を楽しむ姿

これまでにもフジテレビ系ドラマ『続・続・最後から二番目の恋』で共演した歌手・森口博子や俳優・渡辺真起子と女子会を満喫する様子や、“同い年”だという歌手・早見優との2ショットなどが話題になっていた小泉。

2026年5月9日には、所属事務所の公式サイトで10日のライブツアー最終公演をもって休養期間に入ることを発表していた。

プライベートショットに反響

6月8日には俳優・山野海（60）のInstagramに登場し、「きのうはこの方と久しぶりにゆっくりご飯を食べました！なんとも幸せな時間で今もその幸せの余韻に浸ってる。いやあ、ご飯も最高に美味しかった！ごちそうさまでした」とコメント。貴重なプライベートショットを公開した。

この最新ショットにファンからは、「お休み中のキョンキョンの貴重なお写真」「お休み満喫してますね。楽しそうで何よりです」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）