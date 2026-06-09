夫「たかが6000円じゃん」自転車の交通違反で青切符を3回・反省ゼロの夫を黙らせた話
宮本あかねさん（36歳）は--自転車の交通違反に反則金が科される制度が始まったとき、正直ほっとしていました。これで夫も少しは気をつけるだろうと思ったからです。
甘かった、と気づいたのは制度開始から3週間後のことでした。帰宅した夫がテーブルに無造作に置いたのは、青い紙でした。右側通行、反則金6,000円。
「たかが6,000円じゃん。すぐ払えばいい話でしょ」
ソファに腰を下ろしてスマホを見始めた夫に、あかねさんは何も言いませんでした。言っても変わらないことは、結婚してから十分にわかっていました。
しばらくして、また青切符でした。スマホを見ながら自転車を漕いでいたところを捕まったらしく、反則金は一気に12,000円。「あんな細かいことまで取り締まるなよ。警官が厳しすぎる」と夫は言いました。あかねさんはその言葉を、スマホのメモにそっと記録しました。
3枚目が来たのはさらに1か月後。信号無視で6,000円。「黄色だったし。警察の点数稼ぎだろ」と言い訳を始めた夫に、あかねさんはメモ帳アプリを開いて静かに画面を差し出しました。
そこには日付と金額と、夫の言い訳がそのまま記録されていました。3件、合計24,000円。
「……何これ」
「今度の家族旅行代、あなたの分はもう消えたね。子どもと私で行ってきます。警官が悪いなら、24,000円も警官に請求してみれば？大きな事故を起こしても私はもう知らない」
夫はそれきり黙りました。
変わったのは私の対応だった
それからというもの、青切符の話は出ていません。夫が急に安全運転に目覚めたわけではないと思います。ただ、あかねさんが「笑って流さない」と決めただけです。
感情的に怒鳴っても、相手が変わらないなら意味がない。記録して、淡々と示す。パートナーの無責任に気づいたとき、一番効くのは静かな証拠だということを、あかねさんは3枚の青切符から学びました。
▶︎青切符3枚じゃ済まないヤバさ。夫トンデモ漫画、イッキ読みはこちら。
体調悪い詐欺夫
※この記事は実際に寄せられた体験談をもとに、AIを使用して再構成・脚色しています。
(ウーマンエキサイト編集部)