【アラフィフ世代プチプラ】ママアクセのゆかりんが「47歳が選んだしまむら購入品7選 #40代ファッション #しまむら #しまパト」を公開した。動画では、しまむらでの服選びの悩みを解決するコツを語りながら、実際に購入したアイテムを使った大人向けのコーディネートを披露している。



視聴者から寄せられる「しまむらって何を買えばいいか分からない」という悩みに答える形でスタート。「好きなブランドにありそうなものを探す」ことを意識すると失敗しないという、独自の視点を紹介している。そのために、普段から「自分は何が好きか」「どんな服が似合うのか」をイメージしておくことが重要だと語る。



動画内では、ゆかりんが「SRリネンエリツキシャツ」（税込2,420円）と「TSR*CタックSK92」（税込2,189円）を合わせた、軽やかで上品な着こなしを披露。ほかにも「ストレッチクロップドパンツ」（税込1,969円）にパールアクセサリーを合わせるアレンジや、「SRシアーテーラードJK」（税込2,189円）を羽織った都会的なスタイルなど、プチプラ服を高見えさせるアイデアが詰まっている。



服選びの失敗を「お腹がすいたままスーパーに行くとつい余計なものまでカゴに入れちゃう」とユニークに表現。「こんなふうになりたい」という具体的な目標が決まっていないと、なんとなく買ってしまい、結果的に着ない服が増えると警鐘を鳴らした。



自身の好みを明確にすることの重要性を説いた本動画。プチプラアイテムを上手に取り入れ、日々のコーディネートをアップデートするためのヒントとして、買い物の前にチェックしてみてはいかがだろうか。



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