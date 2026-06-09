クマをめぐり、長野県では学校が休校する事態となりました。8日、成獣のクマ1頭が目撃されたのです。近くには足跡のようなものが残され、周辺の小学校や中学校は臨時休校になりました。

■窓のカギ開け逃走か…4人襲撃のクマどこへ

各地で警戒態勢が続くなか、8日夜、『news zero』はクマによるけが人が出た福島市へ向かいました。市内には、「クマ注意」と書かれた張り紙がありました。

福島市では今月2日、住宅街にクマが現れ男女4人を襲いました。逃げたクマの行方はわかっておらず、度々姿が捉えられていました。

福島市役所

「周辺を警戒、捜索しています。外出の際はご注意ください」

市内では捜索が続き、各所で対策がとられていました。

家の庭でクマ目撃

「うちの敷地にいたのを見たので、外にいなくて良かったなと」

住民も不安を募らせるクマ。

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福島市 馬場雄基市長

「極めて知能性があるクマだと」

市長がこう話すわけは…

クマが居座っていた工場の担当者

「（カギが）しまっていたがクマがカギを開けて、網戸があったが網戸を破って外に出た」

カギをクマ自らで開けて逃走したとみられています。さらに、蛇口をひねり水を飲む姿も目撃されています。

■「ワナにも近づかなくなる」高い学習能力

クマの生態に詳しい専門家は…

岩手大学農学部 山内貴義准教授

「学習能力が高い。色々失敗しながらどんどん学んでいく。過去にワナで捕まりそうになって怖い思いをしたとか、そうなるともう、ワナにも近づかなくなる」

実際にこれまで、その“賢さ”が映像にも捉えられています。

箱ワナに向かってゆっくり歩くクマ。オリのなかに入るも扉は閉まることなく、エサをくわえて出ていきました。この箱ワナは、踏むと扉が閉まる板が置かれていますが、前足で踏まないようにしてエサだけをとっていたのです。

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クマは人里に出てからも学習するということです。

岩手大学農学部 山内貴義准教授

「里に下りてきた方がエサがあったり、人間に見つからないようにコソコソ行動したり、ずる賢くなってくる可能性は十分ある」

（6月8日放送『news zero』より）