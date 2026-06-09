中国の習近平国家主席は8日、北朝鮮を7年ぶりに訪れ、金正恩総書記と首脳会談を行いました。会談では、アメリカとの関係などについて意見が交わされたとみられます。

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8日、北朝鮮の平壌に1機の飛行機が着陸しました。降りてきたのは、中国の習近平国家主席です。

北朝鮮の金正恩総書記と妻の李雪主夫人が、笑顔をみせながら拍手で迎えると、両首脳は固い握手を交わしました。

その後、行われた歓迎式典でも、会場へと続く沿道は花束や国旗を振る人たちであふれていました。

2人は再び握手を交わし、笑顔をみせました。親密な関係がうかがえます。

大々的な歓迎ぶりで、両国の結束をアピールしました。習主席にとって、北朝鮮訪問は7年ぶりとなりました。

■経済協力や米との関係などについて意見交換か

前回の2019年は、核をめぐってアメリカに不満を抱く北朝鮮が、後ろ盾となる中国との連携を誇示し、中国はアメリカとの橋渡し役を担う意向を示していました。

今回の首脳会談の中で、習主席は「戦略的な連携を強化し、共に地域の平和と発展を維持すべきだ」と、金総書記も「中国との関係発展を、我が国の最も重要かつ最優先の戦略的事業と位置づける」と述べ、蜜月ぶりを強調しました。

そして、両国の経済協力や、アメリカとの関係などについて意見が交わされたとみられます。

また、焦点の1つとなっているのは、北朝鮮が推し進める核開発について話し合われたかどうかです。

■「北朝鮮をコントロール下に置きたい」

どんな思惑をもって、会談に臨んでいるのでしょうか。

中国の外交・安全保障に詳しい

笹川平和財団・小原凡司上席フェロー

「中国としては北朝鮮を自分たちのコントロール下に置きたい、置いたままにしておきたいというのは最大の狙いだと思う」

その背景には、北朝鮮との関係を深めるロシアの存在があるといいます。

笹川平和財団・小原凡司上席フェロー

「北朝鮮は資金も軍事的な協力もロシアから得られるようになった。中国の支援なしに北朝鮮は核兵器やその他、通常兵力の開発を進めることができた。中国は反対に懸念していると思う」

「改めて、北朝鮮の後ろ盾は中国しかいないと示そうとした」

しかし、北朝鮮の核開発への対応については…

笹川平和財団・小原凡司上席フェロー

「（中国はこれまで）北朝鮮の核兵器保有は一貫して反対してきた。ただ、北朝鮮を本当に怒らせてしまうと、中国のコントロールを離れる可能性もあるから、中国が受け入れられる範囲、北朝鮮の核兵器開発を黙認という形が一番考えうる選択肢では」

中国が北朝鮮の核開発を黙認した場合、日本にも大きな影響があるといいます。

笹川平和財団・小原凡司上席フェロー

「こうした状況になると、朝鮮半島の環境がより悪化ということになりかねない。朝鮮半島で万が一武力衝突が起こると、日本にも非常に大きな影響」

■習主席、寄稿で日本を念頭に批判

中国外務省は会談の内容について、中国と北朝鮮の戦略的な連携を強化し、人的往来や経済など幅広い分野で、交流を拡大していくことで一致したなどとしていますが、現在のところ、北朝鮮の核問題について議題にあがったかどうかの言及はありません。

一方、訪問にあたり、習主席は北朝鮮の労働新聞に寄稿し、「軍国主義を復活させ、地域の安全と安定を損なうあらゆる行為に反対する」と、日本を念頭に批判しています。

習主席は、9日まで平壌に滞在する予定です。

（6月8日放送『news zero』より）