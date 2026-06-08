雪肌精の限定キットが登場♡環境支援も叶うSAVE the BLUEプロジェクトに注目

毎日のスキンケアが、未来の海を守るアクションにつながるとしたら素敵ですよね♡『雪肌精』が18年にわたり続けている環境支援活動「SAVE the BLUE Ocean Project」が、2026年も開催されます。今年は「雪肌精 BLUE」と「Prédia BLUE」から初となる限定キットが登場。美しさを磨きながら環境にも配慮できる、この夏注目の特別なアイテムをご紹介します。

18年続くSAVE the BLUEプロジェクト

コーセーが展開する『雪肌精』では、2009年から環境支援活動「SAVE the BLUEプロジェクト」を実施しています。

期間は2026年7月1日（水）から8月31日（月）まで。対象商品の売上の一部を沖縄のサンゴ保全活動へ寄附し、環境保全への理解を深める啓発活動も行っています。

これまで17年間で累計21,467本、面積にして130,356,598㎠ものサンゴを植え付けてきました。これは25m公認プール約35面分に相当する広さです。

2022年からは雪を守る活動もスタートし、2025年からは使用済み化粧品容器を回収・アップサイクルする「雪肌精 BLUE・Prédia BLUE Recycle Project」も展開。

海だけでなく、地球全体の環境を見据えた活動へと広がっています。

※25m公認プール約35面分に相当。累計本数は対象商品の販売実績を底面積に換算し、実際に植え付けをした面積・本数です。自然環境によって現在の総面積・本数とは異なる場合があります。

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雪肌精 BLUE初の限定キット

今年初登場となるのが「雪肌精 BLUE チャコール スクラブ ウォッシュ キット」です。

炭が皮脂や毛穴汚れを吸着し、天然由来スクラブ※3が古い角質をやさしくオフ。毛穴汚れをすっきり洗い流し、なめらかで明るい印象の肌へ導きます。

また、生分解性成分量※4は89％。環境への配慮と使い心地の良さを両立したアイテムです。

内容：雪肌精 BLUE チャコール スクラブ ウォッシュ 125g（現品）／雪肌精 BLUE クラリファイング トナー 30mL（ミニサイズ）／雪肌精 BLUE コットン 12枚

※3 結晶セルロース

※4 生分解性成分量はOECD TGもしくはそれに準ずる方法にて算出。水および無機物は除く。

Prédia BLUEの特別セットにも注目

「Prédia BLUE クレンジング クレイ キット」も同時発売されます。

クレンジング クレイは泥パックのように肌へ密着し、メイクや酸化皮脂、毛穴汚れをしっかりオフ。生分解性成分量※4は90％です。

さらに、頭皮から毛先までケアできるリペア ヘッドクレンズ クレイのミニサイズもセット。こちらは生分解性成分量※4が80％となっており、髪と頭皮をすっきり健やかに整えます。

スキンケアとヘアケアを同時に楽しめる、夏にぴったりのキットです♪

内容：Prédia BLUE クレンジング クレイ 150g（現品）／Prédia BLUE リペア ヘッドクレンズ クレイ 60g（ミニサイズ）

未来の海へつながる美容習慣

環境問題への関心が高まる今、自分の選択が未来につながることを実感できるアイテムはますます注目されています。

『雪肌精』の限定キットは、肌や髪を美しく整えながら、沖縄のサンゴ礁保全活動を応援できる特別な存在。

毎日のケアを通じて地球にやさしい選択を始めてみませんか♡この夏は、美容と環境への想いを両立できるアイテムで、心地よいスキンケア時間を楽しんでください。