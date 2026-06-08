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YouTubeチャンネル「しゅんダイアリー就活チャンネル」が、「【急募】キャパオーバーなので、助っ人を募集します。|27卒・28卒・ガクチカ」と題した動画を公開しました。就活コミュニティの責任者を務めるこなぎさんが、メンバー急増による自身の現状を明かし、共にコミュニティを運営する助っ人の募集を呼びかけています。



動画の冒頭、こなぎさんは休学から3ヶ月が経ち「身の回りが28卒に侵食されている」と、就活生の動きの早さに驚く様子からスタート。以前募集したコミュニティのコアメンバーには想定以上の25名が集まり、ご飯会を通じて「思った以上に就活仲間を求めている人が多かった」と振り返りました。大学の友人には気を遣って就活の相談をしにくい現状がある中で、コミュニティの需要を実感したと語ります。



その後、コミュニティ全体のメンバーが目標だった600人を突破したことを報告。初のオンラインイベントも開催し順調に見える一方、こなぎさんは「私1人じゃ無理なんです」「1人でやるより絶対に誰かとやったほうがいい」と、自身のキャパオーバーを赤裸々に告白しました。



そこで今回は、オンラインイベントの企画・運営を行うチームと、公式Instagramの運用を担うチームのメンバーを新たに募集すると発表。コミュニティ運営の経験は「絶対にガクチカ（学生時代に力を入れたこと）になる」と語りつつ、「ちょっとでもうまくいった瞬間に失敗することを想像しちゃう」という自身の弱音をこぼしながらも、「失敗を恐れないことが今年の目標」と前向きな姿勢を見せました。



「とりあえずやってみることが大事」と、失敗を恐れず挑戦する意欲を持つ学生に呼びかけたこなぎさん。今後のコミュニティのさらなる拡大と、新たな運営メンバーとの活動に期待が高まります。