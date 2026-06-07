【ムーミン】美しい刺繍の立体感と機能性が魅力のトートバッグが登場！
上質な刺繍の立体感と保冷・保温機能付きの頼れる機能性が魅力、ムーミンやリトルミイ、スナフキンの世界を描いた新作トートバッグを紹介。
＞＞＞ムーミンデザインのトートバッグをチェック！（写真13点）
『ムーミン』は、作家であり、画家、芸術家であるトーベ・ヤンソンによって⽣みだされた。ムーミントロールやその仲間たちが繰り広げる物語は、1945年に出版された⼩説『⼩さなトロールと⼤きな洪⽔』から始まり、60カ国以上の国々で翻訳出版されている。原作である⼩説、コミックス、絵本をもとにしたグッズやスポット、アニメーションなどは、本国フィンランドだけではなく、⽇本をはじめとする多くの国の⼈々に愛されている。
バッグの企画・製造・販売をしているティ・ツウ・オーから、大人気の刺繍バッグシリーズに、待望の新作「保冷・保温機能が付いたトートバッグ」が登場。ムーミン、リトルミイ、スナフキンの世界を刺繍で描き、日常の中にふっと心ときめく瞬間を届ける。単なるバッグを超えた、日々のスタイリングを彩る特別なアートピースとして、自分へのご褒美や大切な方への贈り物にふさわしい逸品だ。
毎日のお出かけはもちろん、アウトドアレジャーでも大活躍。持ち歩きの負担にならない大容量の保冷保温機能付きバッグ。表地の軽撥水加工のナイロン素材と裏地の保冷・保温効果のあるソフトなEVA素材が水滴をさらりと弾き、レジャーシーンでも気兼ねなく使える。内側には保冷剤を入れられるポケット付きで、冷たさをキープ。ちょっとしたお買い物やアウトドアレジャーに便利な機能も。
巾着タイプの開閉仕様で、保温・保冷効果をしっかりキープ。口元をキュッと絞るだけで簡単に開閉でき、荷物の出し入れもスムーズ。保冷・保温機能の付いたEVA素材は薄手で柔らかいので、コンパクトに畳める。旅先や外出時の ”もうひとつ” のサブバッグとしても便利。
ムーミン の 世界 を、リッチな刺繍で丁寧に再現。持っているだけでやさしい表情のキャラクターたちに癒される。
日常のふとした瞬間に、お気に入りのキャラクターと目が合うだけで、心がじんわりと温かくなるもの。この新作トートバッグは、そんな日々の小さきときめきと、お買い物やランチタイムの快適さを同時に叶えてくれる。 毎日を自分らしく、そして軽やかに楽しむあなたへ。この愛らしいバッグを相棒に、新しい季節のお出かけを楽しんでみませんか。
＞＞＞ムーミンデザインのトートバッグをチェック！（写真13点）
『ムーミン』は、作家であり、画家、芸術家であるトーベ・ヤンソンによって⽣みだされた。ムーミントロールやその仲間たちが繰り広げる物語は、1945年に出版された⼩説『⼩さなトロールと⼤きな洪⽔』から始まり、60カ国以上の国々で翻訳出版されている。原作である⼩説、コミックス、絵本をもとにしたグッズやスポット、アニメーションなどは、本国フィンランドだけではなく、⽇本をはじめとする多くの国の⼈々に愛されている。
毎日のお出かけはもちろん、アウトドアレジャーでも大活躍。持ち歩きの負担にならない大容量の保冷保温機能付きバッグ。表地の軽撥水加工のナイロン素材と裏地の保冷・保温効果のあるソフトなEVA素材が水滴をさらりと弾き、レジャーシーンでも気兼ねなく使える。内側には保冷剤を入れられるポケット付きで、冷たさをキープ。ちょっとしたお買い物やアウトドアレジャーに便利な機能も。
巾着タイプの開閉仕様で、保温・保冷効果をしっかりキープ。口元をキュッと絞るだけで簡単に開閉でき、荷物の出し入れもスムーズ。保冷・保温機能の付いたEVA素材は薄手で柔らかいので、コンパクトに畳める。旅先や外出時の ”もうひとつ” のサブバッグとしても便利。
ムーミン の 世界 を、リッチな刺繍で丁寧に再現。持っているだけでやさしい表情のキャラクターたちに癒される。
日常のふとした瞬間に、お気に入りのキャラクターと目が合うだけで、心がじんわりと温かくなるもの。この新作トートバッグは、そんな日々の小さきときめきと、お買い物やランチタイムの快適さを同時に叶えてくれる。 毎日を自分らしく、そして軽やかに楽しむあなたへ。この愛らしいバッグを相棒に、新しい季節のお出かけを楽しんでみませんか。
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