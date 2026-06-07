2025年4月に「週刊文春」が不倫疑惑を報じて以降、メディアへの露出がなくなった俳優・田中圭（41）。報道から約1年、今年5月にはYouTubeチャンネル「鈴木おさむに全部ハナシます!!」に出演し、今後の復帰を印象付けていた。

【写真を見る】ポーカー後入った飲食店に入り、ダル着姿で知人女性2人と昼12過ぎに退店した田中圭。バッグには青い「ラブブ」のぬいぐるみが

報道以降、田中はポーカーの海外大会で次々と結果を出し、話題になっていた。NEWSポストセブンは田中の"活動休止"中、毎晩のようにポーカーに興じる姿を捉えていた-。【前後編の後編。前編から読む】

前出のYouTube動画で、田中は報道以降の生活について次のように明かしていた。スポーツ紙記者が語る。

「報道後は『まじでその日暮らし』『闇堕ちしていた時期はあります』と語っていました。役者の仕事は約1年間やっていなかったとも明かし、田中さんなりに真摯に向き合って言葉を選んでいたという印象です」

役者の仕事をしていなかった田中が結果を出していたのが、ポーカーの大会だった。2025年7月にはラスベガスで行われたポーカーの世界大会に出場し結果を残したことで話題に。その後も定期的に田中の名前が上がり、今年5月にはオーストラリアのメルボルンで開催された大会で賞金約1260万円を獲得したことが報じられた。

「YouTubeでは、ポーカー出場の裏話も話していました。もともと仲間内でしかやったことがなかったポーカーだったが、時間ができたことで海外大会に挑戦。

ラスベガスでの出場がメディアに報じられた際に妻に電話したところ、『お前目立つなあ。このタイミングで目立つか？』と言われたと明かしていました」（同前）

NEWSポストセブンは田中が"活動休止"していた期間、都内のアミューズメントカジノに足繁く通い、連日ポーカーに興じていた姿を捉えていた。田中の知人が語る。

「田中さんは、カジノで毎晩23時くらいから始まるポーカーの大会に、週3日ほどのハイペースで通っていました。勝ち進むと深夜3時ごろにはなりますが、周囲と談笑したりすることなく黙々と打ち込むスタイルが印象的でしたね。

ポーカーが終わると、その後は友人が経営する飲食店などをハシゴしてお酒を飲んだり、食事をしたりすることもありました」

冬のある日の晩、23時ごろにカジノに入った田中。4時ごろに店から一人出てくると、そのままタクシーに乗り知人が経営する会員制の飲食店へ。その後、田中が店から出てきたのは、昼の12時過ぎのことだった。2人の知人女性と一緒に店から出てきた田中はタクシーを拾い、そのまま走り去っていった。

「外には見せませんが、田中さん自身相当思い悩んだこともあったと思います。報道後は、周囲に『家に帰りづらい』と漏らし、海外旅行に出かけたり、なかなか帰らないこともありました。

それでも復帰を迎えられたのは、やはり奥さんの力が大きいでしょう。これまでも『働いて稼いでくればいい』と田中さんの飲み歩きや遊びを認めて、子育てに専念してきた奥さんとの関係は、スキャンダルがあっても変わらなかった。田中さんは奥さんに頭が上がらないでしょう」（前出・田中の知人）

田中と妻の関係や、田中のアミューズメントカジノ通いについて、所属事務所に聞いたところ、次のように答えた。

「2人は現在も変わらず、良好な関係を保っています。カジノに通ったり、行きつけの飲食店で知人と居合わせて共に食事したりすることは、事務所も把握しています」

"闇堕ち"期間を経た田中は、また表舞台に戻ってきた。7月からの舞台で、田中はどのような姿を見せてくれるだろうか。

（了。前編から読む）