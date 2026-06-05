マヂラブ野田クリスタル、15歳で『学校へ行こう！』に出演していた「その結果、高校生だった俺は、良くない状態になった」
お笑いコンビ・マヂカルラブリーの野田クリスタル（39）が、5日放送のTBS系バラエティー『それSnow Manにやらせて下さい』2時間SPの『それスノ』版「未成年の主張」第5弾に出演。実は高校生の頃に「未成年の主張」の元祖である番組『学校へ行こう！』に出演していたことを告白した。
【写真】紗倉まなとピッタリくっつく野田クリスタル
野田は、『それスノ』版「未成年の主張」の中で、学校の屋上で「主張」を叫んだ。当時15歳の野田は『学校へ行こう！』の企画「お笑いインターハイ。」という大会で優勝し「周りからめちゃくちゃチヤホヤされた」という。「その結果、高校生だった俺は、良くない状態になった」とし、「自分を芸能人だと思い込み、同級生を『素人』と呼んだ」と激白した。
さらに話しかけてくる女子を「ファン」と呼び、「ファンとは付き合えない」と距離を置いたと振り返る。そして「友達が1人もいなくなった」と回顧した。
「最後に、この放送に出演した生徒たちに告ぐ」とし、「ちょろっとテレビに出ても、チヤホヤされるのは3日間だけだ！」と経験を明かした野田。「チヤホヤされた3日間、大切にしろ！俺みたいになるな！いまを生きろ！」とアドバイスを送った。
【写真】紗倉まなとピッタリくっつく野田クリスタル
野田は、『それスノ』版「未成年の主張」の中で、学校の屋上で「主張」を叫んだ。当時15歳の野田は『学校へ行こう！』の企画「お笑いインターハイ。」という大会で優勝し「周りからめちゃくちゃチヤホヤされた」という。「その結果、高校生だった俺は、良くない状態になった」とし、「自分を芸能人だと思い込み、同級生を『素人』と呼んだ」と激白した。
「最後に、この放送に出演した生徒たちに告ぐ」とし、「ちょろっとテレビに出ても、チヤホヤされるのは3日間だけだ！」と経験を明かした野田。「チヤホヤされた3日間、大切にしろ！俺みたいになるな！いまを生きろ！」とアドバイスを送った。