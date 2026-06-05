バレーボール男子日本代表主将の石川祐希（３０）が、来季からトルコリーグ１部のジラートバンクに所属する。５日にマネジメントから正式発表された。中大時代の１４年からイタリアに渡って１１年間プレーし、昨季はイタリア・セリエＡのペルージャ所属として、リーグ制覇、世界クラブ選手権Ｖ、スーパー杯優勝、欧州ＣＬ連覇の“４冠”を達成していた。

トルコはイタリア、ポーランドと並ぶ世界最高峰リーグの一つ。ジラートバンクは首都のアンカラに拠点を置き、１９８１年に創設された。リーグ優勝は２５〜２６年シーズンを含めて過去５回の強豪。石川は「そのようなチームでプレーできることを非常にうれしく思います。トルコリーグでのプレーは初めてで、新しい経験しかありません。その新しい経験が必ず僕を成長させてくれると確信しています。トルコリーグやカップ戦、そしてチャンピオンズリーグでの優勝を目指してベストを尽くします」と力強いコメントを発表した。

また妹で、女子日本代表主将の石川真佑選手も、来季からトルコリーグの強豪・エジザジュバシュに加入することが発表されている。日の丸を背負うきょうだいが、ともに同じ地でプレーすることになる。

◆トルコリーグ イタリア、ポーランドと並ぶ世界最高峰リーグの一つ。国としての世界ランキングは男子１４位、女子４位（２６年６月５日現在）。過去に所属した日本人選手では、１２〜１４年の２季でプレーした木村沙織や、１１〜１２年シーズンで活躍した狩野舞子らがいる。