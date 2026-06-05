地上約300メートルで“葬送のフリーレンの世界”へ！あべのハルカス展望台でコラボイベント開催、限定グッズやカフェも登場
【写真】なんと1ポンド(約450グラム)のビッグサイズ！あの「戦士のハンバーグ」がカフェに登場
大阪のランドマークで、人気アニメの世界観に浸れる期間限定イベントを発見。あべのハルカスの展望台「ハルカス300」では、2026年4月28日から7月22日(水)まで、TVアニメ『葬送のフリーレン』とのコラボイベント「ハルカス300×葬送のフリーレン 高層のフリーレン じゃあ行こうか、地上約300Mの冒険へ。」を開催中。その見どころをレポートする。
展望台の入場口となる16階から展望台へは、エレベーターで向かう。ここでは、エレベーターのビジュアルもフリーレン仕様になっているので注目！中ではフリーレンによるオリジナルアナウンスが流れ、来場者を物語の世界へと誘う。アナウンスはイベント限定のオリジナルボイス。上りと下りで内容が変わるので、ぜひ聞き比べてみてほしい。
メイン会場となる60階「天上回廊」では、360度ガラス張りの空間を舞台に、キャラクターの柱ラッピングやスタンディパネル、垂れ幕装飾を展開。大阪の絶景を背景に、作品の世界観を体感できる。
会場には国内・海外を問わず、20代から40代くらいを中心に幅広い年齢のファンが訪れており、持参したキャラクターのぬいぐるみと一緒に“ぬい撮り”を楽しむ人も多いのだという。
さらに60階には、無料で楽しめるぬりえコーナーが登場。色鉛筆を使って、自分だけのフリーレンを完成させよう。(なくなり次第終了)
■限定ノベルティ付きチケットやスタンプラリーも
通常のチケットのほかに、イベント限定の「ノベルティ付きコラボチケット」も販売されている。展望台入場券に「証明写真風ステッカー(全4種・ランダム)」と「重ね捺しスタンプラリー台紙」がセットになっていて、数量限定。ファンならぜひゲットしたい。
イベント限定の「重ね捺しスタンプラリー台紙」は、展望台内に設置された5種類のスタンプを重ねていくことで、イベント限定ビジュアルが完成する仕掛けとなっている。押したときのズレもいい雰囲気。自分だけのスタンプ台紙を完成させよう。
■コラボカフェ＆限定グッズも充実
目いっぱい楽しんでお腹がすいたら、58階のレストラン「SKY GARDEN 300」へ。こちらには、イベント限定のコラボメニューが登場。注文ごとにオリジナルコースター(全6種＋シークレット1種)がランダムでプレゼントされるのがうれしい。
メニューの一つ、フリーレンをイメージしたドリンク「フリーレンのヨーグルトフローズン」(1100円)は、フローズンヨーグルトの上にバニラソフトとはじけるキャンディーをトッピング。キャンディーが口の中ではじける様子は、まるで魔法が降り注ぐようだ。
第30話に登場した魔法をモチーフにしたスイーツ「赤リンゴを青リンゴに変える魔法」(1300円)は、カリカリ食感のあめで赤リンゴと青リンゴを表現。リンゴソースがかかったヨーグルトホイップと、フレッシュなリンゴがベストマッチ。リンゴの優しい甘味に癒やされる。
■あの「戦士のハンバーグ」も食べられる！
注目メニューは、第12話に登場した「戦士のハンバーグ」(2500円)。アイゼンがシュタルクの誕生日に作った特大ハンバーグをイメージしたもので、大きさは迫力の1ポンド(約450グラム)。ライス・フライドポテト・サラダ付き。2人でシェアしてちょうどくらいのボリューミーなメニューに大満足だ。
■イベント限定グッズも充実
おなかが満たされたら、つぎは土産だ。59階のショップ「SHOP HARUKAS 300」では、「ランダムアクリルキーホルダー」(各770円・全11種＋シークレット1種）や「ランダム缶バッジ」(各550円・全11種＋シークレット1種）などのコラボグッズを販売。ここでしか手に入らないオリジナルグッズを手に入れよう。ショップ近くにあるプリクラにも「葬送のフリーレン コラボフレーム」(全5種)が登場する。
また、60階にあるフォトサービスでは、限定フレーム付きの記念写真「葬送のフリーレン コラボフレーム」(1000円/回)の撮影や、デフォルメされたキャラクターがかわいい「ミニアクリルスタンド」と記念写真のセット(各2500円・全2種)も購入できる。
■幻想的な夜の演出
昼間とは違う、夜の演出も見逃せない。日没後に開催される夜間限定マッピングでは、展望台各所にキャラクターや名場面を投影する演出が登場。幻想的な夜空を背景に楽しめるのが魅力だ。58階のツインタワーへの投影では、フリーレン、フェルン、シュタルク、ヒンメル、ハイター、アイゼンなどの姿を見ることができる。
60階ガラス面には、数々の名場面がスライドショー形式で流れ、地上約300メートルの夜景とともに物語の感動がよみがえる。夜の営業は22時(最終入場21時30分)までなので、美しい夜景とともに、作品の世界観を堪能するのもおすすめだ。
■展望台×アニメの特別な体験を
2027年10月にTVアニメ第3期【黄金郷編】が日本テレビ系で放送決定。地上約300メートルの絶景とともに、「葬送のフリーレン」の世界観を五感で楽しめる今回のコラボ。昼と夜で異なる演出や、多彩な体験コンテンツがそろい、ファンには見逃せないイベントとなりそうだ。
ハルカス300×葬送のフリーレン 高層のフリーレン じゃあ行こうか、地上約300Mの冒険へ。
場所：あべのハルカス ハルカス300(展望台) 大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43
期間：2026年4月28日〜7月22日(水)
時間：9時〜22時(最終入場 21時30分)
休み：なし
料金：展望台入場券大人2000円、高校生・中学生1200円、小学生700円、幼児500円。コラボチケット(展望台入場券＋ステッカー＋スタンプラリー台紙付き)大人2500円、高校生・中学生1700円、小学生1200円、幼児1000円 ※4歳未満無料
アクセス：【電車】近鉄大阪阿部野橋駅、JR・地下鉄天王寺駅からすぐ
※営業時間は変更になる可能性あり
※最新情報は公式ホームページを確認
(C)山田鐘人・アベツカサ／小学館／「葬送のフリーレン」製作委員会
取材・文・撮影＝二木繁美
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