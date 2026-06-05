渡辺美奈代、美脚際立つ膝上ミニ×ニーハイのブラックコーデ姿披露
歌手でタレントの渡辺美奈代が３日、オフィシャルブログを更新。美脚際立つオールブラックのミニスカート姿を公開し、ファンから反響を呼んでいる。
渡辺は1986年、アイドルグループ「おニャン子クラブ」の会員番号29番として芸能界デビュー。現在はタレント・歌手活動のほか、ブログを通じて日々の食事や家族との生活、愛犬とのふれあいなどを精力的に発信。料理の腕前やセンスの良さにも定評があり、多くのファンから共感と支持を集めている。
また、ソロデビュー40周年を迎えた渡辺は、５年ぶりとなる新曲『GOOD DAY!!』をリリース。発売を記念して、７月５日（日）にグランハマー内の「座・グラン東京」にて 『渡辺美奈代 新曲リリースLIVE GOOD DAY!!』を開催する。
この日、渡辺は「coordinate」と題してブログを更新すると、「本日のリハーサルはブラックコーデ」「GOOD DAY!! Tシャツ」と紹介。背面に『GOOD DAY!!』が大きくプリントされたTシャツに膝上丈のバルーンミニスカート、ニーハイソックス、厚底シューズを合わせたオールブラックコーデでスラリと伸びた脚が際立つ姿を披露。
続く「おさげヘア」と題したブログでは、「ヘアスタイルは おさげ」と毛先をカールさせたツインテールにピンクのリボンをあしらったキュートな雰囲気のヘアスタイルも披露。
さらに、「GOOD DAY!!」と題したブログでは、「NEW！ Tシャツ」とつづり、胸元の「374 TEAM MINAYO」のロゴや背面の「GOOD DAY!!」のデザインを紹介するようなポーズをした渡辺と夫で実業家の“もやしくん”こと矢島昌樹氏とのペアルックショットも公開。
これらの投稿にファンから「めちゃくちゃ可愛いコーデ」「とってもお似合い」「とっても素敵」「Tシャツも可愛い」「販売してほしいなー」「ブラックコーデの美奈代ちゃん素敵」「美奈代姫おさげヘア 可愛すぎます」「とってもお綺麗」「ブラック×ピンクもブラック×グリーンもどちらも可愛い」「ご夫婦ショットもTシャツも素敵」「同じポーズで 真似っこしたい」などの声が寄せられている。
渡辺は1986年、アイドルグループ「おニャン子クラブ」の会員番号29番として芸能界デビュー。現在はタレント・歌手活動のほか、ブログを通じて日々の食事や家族との生活、愛犬とのふれあいなどを精力的に発信。料理の腕前やセンスの良さにも定評があり、多くのファンから共感と支持を集めている。
この日、渡辺は「coordinate」と題してブログを更新すると、「本日のリハーサルはブラックコーデ」「GOOD DAY!! Tシャツ」と紹介。背面に『GOOD DAY!!』が大きくプリントされたTシャツに膝上丈のバルーンミニスカート、ニーハイソックス、厚底シューズを合わせたオールブラックコーデでスラリと伸びた脚が際立つ姿を披露。
続く「おさげヘア」と題したブログでは、「ヘアスタイルは おさげ」と毛先をカールさせたツインテールにピンクのリボンをあしらったキュートな雰囲気のヘアスタイルも披露。
さらに、「GOOD DAY!!」と題したブログでは、「NEW！ Tシャツ」とつづり、胸元の「374 TEAM MINAYO」のロゴや背面の「GOOD DAY!!」のデザインを紹介するようなポーズをした渡辺と夫で実業家の“もやしくん”こと矢島昌樹氏とのペアルックショットも公開。
これらの投稿にファンから「めちゃくちゃ可愛いコーデ」「とってもお似合い」「とっても素敵」「Tシャツも可愛い」「販売してほしいなー」「ブラックコーデの美奈代ちゃん素敵」「美奈代姫おさげヘア 可愛すぎます」「とってもお綺麗」「ブラック×ピンクもブラック×グリーンもどちらも可愛い」「ご夫婦ショットもTシャツも素敵」「同じポーズで 真似っこしたい」などの声が寄せられている。