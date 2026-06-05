【日本初上陸】韓国で話題を呼んだ“サンリオキャラが考える夢のホテル”がテーマの体験型展示イベント「Sanrio characters Exhibition Hotel Floria Tokyo」が新宿で開催！
株式会社ソニー・クリエイティブプロダクツは、体験型展示イベント「Sanrio characters Exhibition Hotel Floria Tokyo(ホテルフローリア トーキョー)」の日本初開催を決定した。世界を舞台に革新的な視覚体験を提供するクリエイティブプロダクション、d'strict(ディストリクト)の企画・共催で、2026年7月15日(水)〜2027年5月31日(月)の期間で、東京都・新宿区の東急歌舞伎町タワーにて開催される。前売りチケットは2026年6月5日より販売開始している。
【画像】韓国で人気を博した、本物の砂を使ったピンクのビーチなども登場！
■韓国から上陸した、いまここでしか体験できない新しいサンリオキャラクターズの世界
株式会社サンリオのキャラクターたちが考えた「夢のホテル」をテーマにした、新しい「ホテルルームツアー」体験を提供する同展。まるで本物のホテルのように、チェックインをしてルームキーを受け取ると、d'strictが手掛けるシックなデザインと、サンリオキャラクターズの“かわいい”世界観を詰め込んだフォトジェニックな没入空間が登場する。独自の物語性と、来場者自身がキャラクターとともに特別な瞬間を作り上げるインタラクティブな仕掛けにより、すべての瞬間が思い出となる、心おどる体験を楽しめる。
■五感でつづるビジュアルデザインとストーリー空間
ホテルのルームツアーは外観からスタートし、サンリオキャラクターズがお出迎えするピンクが印象的なエントランスロビー、きらめくガーデンから、光あふれるボールルーム、そしてキャラクターたちのお気に入りのアイテムで彩られた客室まで、全11のテーマで構成される。
夢のような滞在が楽しめる客室は、ピンク色が広がるまるでおとぎ話の世界に迷い込んだようなマイメロディルームや、バラとピアノのメロディーにインスパイアされたロマンチックなハローキティルーム、花と蝶が舞うネオンレトロで幻想的なクロミルームなど、キャラクターの個性が際立つ。また、本物の砂を使用し、夢のような風景に包まれ地平線の彼方まで続くピンクのビーチなど、韓国でも人気を博した注目のコンテンツが日本にも登場する。
■登場キャラクター：ハローキティ、マイメロディ、クロミ、シナモロール、ポムポムプリン、リトルツインスターズ、ポチャッコ、ハンギョドン、けろけろけろっぴ
■韓国での大人気商品も上陸
「Sanrio characters Exhibition Hotel Floria Tokyo」の開催を記念して、オリジナルグッズの発売も予定されている。また、ホテルフローリアの世界観を楽しめるイベント限定グッズも登場する。ルームキーをモチーフにしたアクリルチャームや、ホテルステッカーセット、トラベル気分を楽しめる雑貨アイテムなど、ここでしか手に入らない特別なラインナップが展開される。
■開催概要
展覧会名：Sanrio characters Exhibition Hotel Floria Tokyo
会期：2026年7月15日(水)〜2027年5月31日(月)※会期中無休
会場：東急歌舞伎町タワー4階(東京都新宿区歌舞伎町1-29-1)
営業時間：10時〜20時(最終入場19時30分)
料金：
【平日】一般・大学生2400円、中高生1600円、小人(4歳〜12歳・小学生)1000円
【土・日・祝日】一般・大学生2600円、中高生1800円、小人(4歳〜12歳・小学生)1200円
※3歳以下は無料(保護者同伴に限る)
※未就学児は中学生以上の保護者の同伴が必要
■「d'strict」について
世界を舞台に革新的な視覚体験を提供するデジタルデザイン＆アートカンパニー。デジタルメディア技術を活用したコンテンツ開発を通じて、革新的な空間体験を創出している。2004年の設立以来、ソウルを拠点に、世界初の屋内型4Dアートパーク「LIVE PARK」(2011年)をはじめ、「WAVE」(2020年)、「Waterfall-NYC」(2021年)、「Whale #2」(2021年)などのパブリックメディアアートプロジェクト、さらにグローバルに展開する没入型アート展示空間「Arte Museum」(2020年〜)など、数々の先進的なプロジェクトを手掛け、世界中の観客を魅了してきた。
また、これまでに80以上の国際デザイン賞を受賞しており、そのなかには37のiF Design Award、13のRed Dot Awardが含まれる。さらに、iF Design Award公式ランキングの「World’s Design & Architecture Studio」部門では世界7位にランクイン。
卓越したコンテンツ開発力と、急速に進化するデジタルメディア技術への深い理解を強みに、グローバル展開を加速。現在は、韓国・北米・中国・MENA地域で展開する没入型アート展示空間「Arte Museum」、メディアアートコンテンツのライセンスプラットフォーム「LED.ART」、子ども向け体験型メディアアート空間「Arte kids park」、巡回型展示シリーズ「reSOUND」など、多彩なサービスを展開している。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
■韓国から上陸した、いまここでしか体験できない新しいサンリオキャラクターズの世界
株式会社サンリオのキャラクターたちが考えた「夢のホテル」をテーマにした、新しい「ホテルルームツアー」体験を提供する同展。まるで本物のホテルのように、チェックインをしてルームキーを受け取ると、d'strictが手掛けるシックなデザインと、サンリオキャラクターズの“かわいい”世界観を詰め込んだフォトジェニックな没入空間が登場する。独自の物語性と、来場者自身がキャラクターとともに特別な瞬間を作り上げるインタラクティブな仕掛けにより、すべての瞬間が思い出となる、心おどる体験を楽しめる。
■五感でつづるビジュアルデザインとストーリー空間
ホテルのルームツアーは外観からスタートし、サンリオキャラクターズがお出迎えするピンクが印象的なエントランスロビー、きらめくガーデンから、光あふれるボールルーム、そしてキャラクターたちのお気に入りのアイテムで彩られた客室まで、全11のテーマで構成される。
夢のような滞在が楽しめる客室は、ピンク色が広がるまるでおとぎ話の世界に迷い込んだようなマイメロディルームや、バラとピアノのメロディーにインスパイアされたロマンチックなハローキティルーム、花と蝶が舞うネオンレトロで幻想的なクロミルームなど、キャラクターの個性が際立つ。また、本物の砂を使用し、夢のような風景に包まれ地平線の彼方まで続くピンクのビーチなど、韓国でも人気を博した注目のコンテンツが日本にも登場する。
■登場キャラクター：ハローキティ、マイメロディ、クロミ、シナモロール、ポムポムプリン、リトルツインスターズ、ポチャッコ、ハンギョドン、けろけろけろっぴ
■韓国での大人気商品も上陸
「Sanrio characters Exhibition Hotel Floria Tokyo」の開催を記念して、オリジナルグッズの発売も予定されている。また、ホテルフローリアの世界観を楽しめるイベント限定グッズも登場する。ルームキーをモチーフにしたアクリルチャームや、ホテルステッカーセット、トラベル気分を楽しめる雑貨アイテムなど、ここでしか手に入らない特別なラインナップが展開される。
■開催概要
展覧会名：Sanrio characters Exhibition Hotel Floria Tokyo
会期：2026年7月15日(水)〜2027年5月31日(月)※会期中無休
会場：東急歌舞伎町タワー4階(東京都新宿区歌舞伎町1-29-1)
営業時間：10時〜20時(最終入場19時30分)
料金：
【平日】一般・大学生2400円、中高生1600円、小人(4歳〜12歳・小学生)1000円
【土・日・祝日】一般・大学生2600円、中高生1800円、小人(4歳〜12歳・小学生)1200円
※3歳以下は無料(保護者同伴に限る)
※未就学児は中学生以上の保護者の同伴が必要
■「d'strict」について
世界を舞台に革新的な視覚体験を提供するデジタルデザイン＆アートカンパニー。デジタルメディア技術を活用したコンテンツ開発を通じて、革新的な空間体験を創出している。2004年の設立以来、ソウルを拠点に、世界初の屋内型4Dアートパーク「LIVE PARK」(2011年)をはじめ、「WAVE」(2020年)、「Waterfall-NYC」(2021年)、「Whale #2」(2021年)などのパブリックメディアアートプロジェクト、さらにグローバルに展開する没入型アート展示空間「Arte Museum」(2020年〜)など、数々の先進的なプロジェクトを手掛け、世界中の観客を魅了してきた。
また、これまでに80以上の国際デザイン賞を受賞しており、そのなかには37のiF Design Award、13のRed Dot Awardが含まれる。さらに、iF Design Award公式ランキングの「World’s Design & Architecture Studio」部門では世界7位にランクイン。
卓越したコンテンツ開発力と、急速に進化するデジタルメディア技術への深い理解を強みに、グローバル展開を加速。現在は、韓国・北米・中国・MENA地域で展開する没入型アート展示空間「Arte Museum」、メディアアートコンテンツのライセンスプラットフォーム「LED.ART」、子ども向け体験型メディアアート空間「Arte kids park」、巡回型展示シリーズ「reSOUND」など、多彩なサービスを展開している。
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