AIで生物兵器の作り方を知れる時代に生物兵器に転用可能な合成DNA・RNAをネットで入手できる現状は問題だとしてOpenAI・Anthropic・Google・Microsoftなどが公開書簡に署名

AIで生物兵器の作り方を知れる時代に生物兵器に転用可能な合成DNA・RNAをネットで入手できる現状は問題だとしてOpenAI・Anthropic・Google・Microsoftなどが公開書簡に署名