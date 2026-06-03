Booking.com¥·¥¹¥Æ¥à¤Ø¤ÎÉÔÀµ¥¢¥¯¥»¥¹ÌäÂê¡¡¥Û¥Æ¥ë±¿±Ä¥Ý¥é¥ê¥¹¼Ò¡¢Çä¾å¶â¸ýºÂ¤¬²þ¤¶¤ó¤µ¤ì900Ëü±ß¤ÎÈï³²
¹ñÆâ¤Ç100°Ê¾å¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥Ý¥é¥ê¥¹¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¡¢À¤³¦ºÇÂçµé¤Î½ÉÇñÍ½Ìó¥µ¥¤¥È¡ÖBooking.com¡×¡Ê¥Ö¥Ã¥¥ó¥°¡¦¥É¥Ã¥È¥³¥à¡Ë¤ÈÆ±¼Ò¤ò·ë¤Ö¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¡Ö¥°¥ë¡¼¥×¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡×¤ËÉÔÀµ¥¢¥¯¥»¥¹¤ò¼õ¤±¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Î»ñ¶â¤ò°·¤¦¶ä¹Ô¸ýºÂ¾ðÊó¤ò²þ¤¶¤ó¤µ¤ì¡¢Ìó900Ëü±ß¤ÎÈï³²¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¸ýºÂ²þ¤¶¤ó¤ÈÆ±¤¸»þ´ü¤Ë¡¢½ÉÇñÍ½ÌóµÒ¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Õ¥£¥Ã¥·¥ó¥°º¾µ½ÌÜÅª¤ÎÉÔ¿³¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤â³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥°¥ë¡¼¥×¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡×¤Ë¤ª¤±¤ë°Û¾ï¤ò¸¡ÃÎ
Booking.com·ÐÍ³¤ÎÍ½Ìó¾ðÊóÎ®½Ð¤È¥Û¥Æ¥ë¤òÁõ¤Ã¤¿ÉÔ¿³¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËJ-CAST¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÎÄ´¤Ù¤Ç¡¢Äë¹ñ¥Û¥Æ¥ë¡¢¥Û¥Æ¥ë¥ª¡¼¥¯¥é¿À¸Í¡¢¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥å¡¼¥ª¡¼¥¿¥ËÂçºå¡¢µþ²¦¥×¥é¥¶¥Û¥Æ¥ë¡¢¥¢¥Ñ¥Û¥Æ¥ë¡¢Æ£ÅÄ´Ñ¸÷·Ï¤ÎWHG¥Û¥Æ¥ë¥º¡¢ÅìÉð¥Û¥Æ¥ë¡¢¥Û¥Æ¥ëµþºå¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î½ÉÇñ»ÜÀß¤Ç»öÎã¤¬È½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ý¥é¥ê¥¹¼Ò¤¬900Ëü±ß¤ÎÈï³²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¹ðÃÎ¤ò¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë·ÇºÜ¤·¤¿¤Î¤Ï2026Ç¯5·î28Æü¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±Ç¯5·î23Æü¤Ë¡¢Booking.com¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¾å¤ÎÆ±¼Ò¤Î¡Ö¥°¥ë¡¼¥×¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡×¤Ë¤ª¤±¤ë°Û¾ï¤ò¸¡ÃÎ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£Ä´ºº¤Î·ë²Ì¡¢»±²¼¤ÎÊ£¿ô¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ÎÇä¾å¶â¤Î¸ýºÂ¾ðÊó¤¬²þ¤¶¤ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È¯³Ð¡£¤½¤Î¤¦¤Á°ì¤Ä¤Î¥Û¥Æ¥ë¤«¤é¤Ï¡¢»ñ¶â¤Î°ìÉô¤¬ÉÔÀµ¤Ê¸ýºÂ¤Ë¿¶¤ê¹þ¤Þ¤ì¡¢¡Ö¸½»þÅÀ¤ÇÌó900Ëü±ß¤ÎÂ»¼º¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£Æ±¼Ò¤Ï¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢Ä´ººÃæ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÍýÍ³¤Ë²þ¤¶¤ó¤Î»þ´ü¤äÉÔÀµ¥¢¥¯¥»¥¹¤Î¼ê¸ý¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
Í½ÌóµÒ¤Ëº¾µ½ÌÜÅª¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Á÷¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
°ìÊý¡¢¤³¤Î900Ëü±ßÈï³²¤ÈÆ±»þ´ü¤Ë¡¢¸Ä¡¹¤Î¥Û¥Æ¥ë¤¬Booking.com¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤ÇÍ½Ìó¾ðÊó¤ò°·¤¦¡Ö´ÉÍý²èÌÌ¡×¤âÉÔÀµ¥¢¥¯¥»¥¹¤ò¼õ¤±¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¡¢Í½ÌóµÒ¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥·¥ó¥°º¾µ½ÌÜÅª¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Á÷¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Booking.com¤¬Äó·È¥Û¥Æ¥ëÂ¦¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¡¢¡Ö¥°¥ë¡¼¥×¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡×¤È¡Ö´ÉÍý²èÌÌ¡×¤ÏÌ©ÀÜ¤Ê´Ø·¸¤Ë¤¢¤ë¡£¤¤¤ï¤Ð¿Æ»Ò¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Ê£¿ô¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ò±¿±Ä¤¹¤ëËÜ¼Ò¤¬¡Ö¥°¥ë¡¼¥×¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢³Æ¥Û¥Æ¥ë¤Î¡Ö´ÉÍý²èÌÌ¡×¤ò¤Ò¤È¤¯¤¯¤ê¤ËÅý³ç´ÉÍý¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Booking.com¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¥í¥°¤Î³«¼¨Í×ÀÁ¤ÈÄ´ºº¼Â»Ü¤ò¶¨µÄÃæ
¥Ý¥é¥ê¥¹¤Ï¹ñÆâ¤Ç101¥Û¥Æ¥ë¡¢³¤³°¤Ç15¥Û¥Æ¥ë¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¡£¤½¤Î¤¦¤Á¡Ö¥³¥³¥Û¥Æ¥ë¥º¡×¤Ï°Û¾ï¾õ¸¡ÃÎ¤ÎÁ°Æü¤Ç¤¢¤ë5·î22Æü¤Ë¡ÖÅö¥Û¥Æ¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤ª¤è¤Ó½ÉÇñÍ½Ìó¥µ¥¤¥È¤òÁõ¤Ã¤¿ÉÔ¿³¤Ê¥á¡¼¥ë¤ä¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡×¤Ø¤ÎÃí°Õ´µ¯¤ò¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ËºÜ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤ë¤È¡ÖÆÃ¤Ë¡¢Booking.com¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸µ¡Ç½¤äWhatsAppÅù¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥¢¥×¥ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÉÔÀµ¤Ê¥ê¥ó¥¯¤ØÍ¶Æ³¤¹¤ë»öÎã¡×¤¬¤¢¤ê¡¢¥ê¥ó¥¯¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤Ê¤¤¤è¤¦Í½ÌóµÒ¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Ý¥é¥ê¥¹¤Ï5·î28Æü¤Î¹ðÃÎ¤Ç¡Ö¸½»þÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¸ÜµÒ¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¾ðÊó¤ÎÏ³±Ì¤ÏÌ¤³ÎÇ§¡×¤È¤·¡¢¸Ä¿Í¾ðÊó¤ÎÏ³±Ì¤ÎÍÌµ¤äÈÏ°Ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÀºººÃæ¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢´ØÏ¢¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤òÁ´¤Æ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ÇÊÑ¹¹¤·¤¿¤È¤¤¤¤¡¢Booking.com¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¥¢¥¯¥»¥¹¥í¥°¤Î³«¼¨Í×ÀÁ¤ÈÄ´ºº¼Â»Ü¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¶¨µÄ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
Booking.com¤ÎÆüËÜË¡¿Í¤Ï¼èºà¤Ë¡Ö°ú¤Â³¤´ØÏ¢¤¹¤ë½ÉÇñ»ÜÀß¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¾õ¶·¤Î³ÎÇ§¤ª¤è¤ÓÉ¬Í×¤ÊÂÐ±þ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¡£
¡Ê¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¡¶¶ËÜÁï¡Ë