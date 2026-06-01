miffy café tokyoロゴと風車デザイン！ ハウステンボス“ミッフィーバースデーマンス2026”コラボグッズ

記事ポイント ハウステンボス「ミッフィーバースデーマンス2026」でmiffy café tokyoグッズを販売中ショップ「クート」でHUIS TEN BOSCH×miffy café tokyo メモなど6商品を展開miffy café tokyoの世界観とハウステンボスらしいモチーフを楽しめる ハウステンボス「ミッフィーバースデーマンス2026」でmiffy café tokyoグッズを販売中ショップ「クート」でHUIS TEN BOSCH×miffy café tokyo メモなど6商品を展開miffy café tokyoの世界観とハウステンボスらしいモチーフを楽しめる

ハウステンボスで開催中の「ミッフィーバースデーマンス2026」に、miffy café tokyoのコラボグッズが登場しています。

miffy café tokyoは、ミッフィーの世界観をカフェメニューや雑貨で楽しめるブランドです。

miffy café tokyoのロゴと、ハウステンボスらしいミッフィー・風車のイラストを組み合わせたデザインが魅力です。

ハウステンボス“ミッフィーバースデーマンス2026”コラボグッズ

開催場所：ハウステンボスイベント名：ミッフィーバースデーマンス2026開催期間：2026年5月29日〜6月28日販売店舗：アムステルダムシティ「クート」などブランド：miffy café tokyo

ハウステンボスのショップ「クート」では、miffy café tokyoの世界観を楽しめるグッズを販売中です。

HUIS TEN BOSCH×miffy café tokyo メモ

miffy café tokyoのロゴと、ハウステンボスらしいミッフィー・風車のイラストを組み合わせた限定デザインが目を引くメモ帳です。

マグカップ（ミッフィーとかめ）

miffy café tokyoのスタチューやポスターで登場した、ミッフィーとかめがデザインされたマグカップです。

シンプルで日常使いにもおすすめです。

HUIS TEN BOSCH×miffy café tokyo ステッカー

miffy café tokyoのロゴと、ハウステンボスらしいミッフィー・風車のイラストを組み合わせた限定デザインが目を引くステッカーです。

HUIS TEN BOSCH×miffy café tokyo 缶バッジ

miffy café tokyoのロゴと、ハウステンボスらしいミッフィー・風車のイラストを組み合わせた限定デザインが目を引く缶バッジです。

HUIS TEN BOSCH×miffy café tokyo アクリルキーホルダー

miffy café tokyoのロゴと、ハウステンボスらしいミッフィー・風車のイラストを組み合わせた限定デザインが目を引くアクリルキーホルダーです。

イラストカードセット(5枚入り)

miffy café tokyoのロゴとブルーナのアートを組み合わせた、イラストカードセットです。

お部屋に飾るのも、大切な人へのメッセージカードにもおすすめです。

miffy café tokyoのロゴとハウステンボスらしい風車デザインが重なるグッズ。

カフェの世界観が好きな方へのお土産にも、自分用のステーショナリーや雑貨にもおすすめです。

ハウステンボス“ミッフィーバースデーマンス2026”miffy café tokyoコラボグッズの紹介でした。

ハウステンボス「ミッフィーバースデーマンス」特集ページはこちら

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よくある質問

Q. どこで販売されていますか？

A. ハウステンボス内のショップ「クート」で販売されています。

商品により販売状況が異なる場合があります。

Q. いつまでのイベントですか？

A. 「ミッフィーバースデーマンス2026」は、2026年5月29日から6月28日まで開催されています。

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