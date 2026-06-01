もし、みなさんが地方移住を考えるとしたら、働き方についてどのような条件がありますか。株式会社LASSIC（東京都港区）が運営するWEBメディア『テレワーク・リモートワーク総合研究所（テレリモ総研）』が実施した「地方移住と地方でのリモートワーク」に関する調査によると、「フルリモートで働ける仕事」が最多となりました。



【グラフ】出社形態別に見る「地方移住の実現条件」は？（調査結果）

調査は、テレワーク／リモートワークを経験したことがある全国の20〜65歳のワーキングパーソン男女1005人を対象として、2026年2月にインターネットで実施されました。



まず、「将来、地方移住（現在の居住地より地方への引っ越し）を考えるとしたら、働き方についてどのような条件があれば実現できそうですか（すでに地方在住の人は、都市部からの移住者に必要だと思う条件）」と尋ねたところ、「フルリモートで働ける仕事」（38.5％）、「地方でも都心と同等の給与」（28.2％）、「週1〜2日程度の出社で済む仕事」（26.7％）が上位に挙がった一方、「どんな条件でも地方移住は考えない」（18.2％）という回答も見られました。



これを出社形態別に見ると、フルリモート勤務者（166人）では「フルリモートで働ける仕事」（55.4％）が「地方でも都心と同等の給与」（21.1％）を34.3pt上回りました。



また、ハイブリッド勤務者（433人）でも「フルリモートで働ける仕事」（39.5％）が最多となった一方、フル出社者（406人）では「地方でも都心と同等の給与」（31.5％）が最も多くなり、「フルリモートで働ける仕事」の選択率は、フルリモート勤務層とフル出社層で24.9ptの差が見られました。



男女別（男性527人、女性478人）では、「フルリモートで働ける仕事」（男性36.6％、女性40.6％）は女性が4.0pt多く、「地方でも都心と同等の給与」（同30.4％、25.7％）は男性が4.7pt上回ったほか、男女差が最も大きかった項目は「どんな条件でも地方移住は考えない」（同15.7％、20.9％）でした。



さらに、年代別で見ると、「どんな条件でも地方移住は考えない」とした人は、20代で8.7％、30代で15.6％、40代で15.7％であったのに対し、50代では25.7％、60代では27.4％と年代が上がるにつれて増加する傾向が見られました。



一方、「フルリモートで働ける仕事」では、全年代で33〜41％の範囲に収まっており、最大差は20代と40代のあいだの7.7ptにとどまっています。



また、「地方でも都心と同等の給与」は、40代が32.5％で最も高く、20代と40代の差は11.3ptとなり、「フルリモートで働ける仕事」が3項目のなかで年代差が最も小さい項目となりました。



続いて、「地方に住みながらリモートワークで働くことについての考え（すでに地方在住の人は実感）」を尋ねたところ、「地方に住みながら都心の仕事ができるのは魅力的」（33.0％）、「生活コストが下がり、経済的にゆとりが持てそう」（31.3％）、「自然が多い環境で働けるのは理想的」（20.5％）といった回答が上位に。



また、男女別では、「都心の仕事ができるのは魅力的」（同34.7％、31.2％）、「生活コストが下がり、経済的にゆとりが持てそう」（同36.4％、25.7％）、「自然が多い環境で働けるのは理想的」（同23.7％、16.9％）のいずれも男性が上回りました。



一方、女性が男性を上回った項目としては、「都心の利便性を手放したくない」（同10.6％、17.4％）、「通信環境が不安」（同10.8％、15.1％）、「満員電車に乗らないだけで優勝」（同12.9％、16.7％）などが挙げられました。



最後に「地方×リモートへの不安」を出社形態別に調べたところ、フルリモート勤務者は「通信環境が不安」（13.3％）、「同僚との関係構築が難しい」（9.0％）、「キャリアアップが難しそう」（5.4％）の3項目すべてで全出社形態中の最低値となりました。



一方、ハイブリッド勤務者では「キャリアアップが難しそう」（17.6％）、フル出社者では「同僚との関係構築が難しい」（19.2％）がそれぞれ全出社形態中で最も高くなりました。



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【出典】

▽株式会社LASSIC