眼の専門家・野口信吾さんが伝授…ゴロ捕球の対応力を高めるドリル

ゴロ捕球において、「バウンドにうまく合わせられない」「イレギュラーに対応できない」と悩む選手は多い。守備力向上へ、眼の使い方を養うことも重要になる。スポーツビジョントレーナーとしてアマチュアからプロ選手までサポートする野口信吾さんは、日常でも実践可能な「ボールつきドリル」を紹介している。

ゴロ捕球でミスが起きる原因の1つが、頭が動いてしまうこと。バウンドに合わせようとして頭が上下に動くと、正確なキャッチが難しくなる。頭を極力動かさず、眼でボールを追うことが守備力向上につながる。

野口さんが紹介するドリルでは、ゴム製のボールやスーパーボールなどを使用する。やや前傾姿勢で立ち、実際に捕球するくらいの距離でボールをバウンドさせる。「（ボールを眼で）全部追って落ち際で捕る」ことを意識し、キャッチする。右手と左手で、それぞれ1分間ずつ行う。

基本動作ができるようになったら、次は顔を正面に向けたまま眼の端でぼんやりと見る「周辺視」でのキャッチに挑戦する。応用編として、サイドステップしながら“V字”にボールをついたり、前後に動いたりして行う。右利きなら右手で投げて左手で捕ると、より実際の野球に近い形になる。

ボールをつく際に下を向き過ぎると、良い捕球姿勢にならない。また、左右や前後に動きながら行う際も視線を水平に保ち、顔を下に向けないよう意識する。場所を取らず自宅で手軽にできる「ボールつき」を継続することで、ゴロ捕球は上達していくはずだ。（First-Pitch編集部）