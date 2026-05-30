シリーズ累計470万枚、10周年記念の夏！ AMPHI×San-ai Resort「ブラジェニック水着」

記事ポイント ワコールのランジェリーブランドAMPHIの人気ノンワイヤーブラ「BRAGENIC」が水着になった10周年記念コラボが登場ファッション水着国内トップシェアのSan-ai Resortとのコラボで全2型を展開2026年5月28日よりSan-ai Resort公式WEB SHOPで販売開始、全国の店舗・外部ECでも順次取り扱い ワコールのランジェリーブランドAMPHIの人気ノンワイヤーブラ「BRAGENIC」が水着になった10周年記念コラボが登場ファッション水着国内トップシェアのSan-ai Resortとのコラボで全2型を展開2026年5月28日よりSan-ai Resort公式WEB SHOPで販売開始、全国の店舗・外部ECでも順次取り扱い

ワコールのランジェリーブランドAMPHIが展開するノンワイヤーブラ「BRAGENIC」は、2016年2月の発売から2025年12月末までにシリーズ累計470万枚（ワコール累計販売枚数）を突破した人気シリーズです。

その10周年スペシャル企画第二弾として、ファッション水着国内トップシェアのスイムウェアブランドSan-ai Resortとのコラボレーションが実現し、「AMPHI×San-ai Resort」ブラジェニック水着が誕生します。

BRAGENICのカップ設計をそのまま水着に転用した全2型が、2026年5月28日（木）よりSan-ai Resort公式WEB SHOPで販売されています。

AMPHI×San-ai Resort「ブラジェニック水着」





ブランド: AMPHI（ワコール）× San-ai Resort発売開始: 2026年5月28日（木）San-ai Resort公式WEB SHOP店舗発売: 2026年5月29日（金）San-ai Resort各店舗・AMPHI取り扱い店舗（順次）外部EC: ZOZOTOWN・Amazon・Rakuten Fashion・ONWARD CROSSET・and ST（順次発売）展開: 全2型（ノンワイヤー3点セット／ノンワイヤーギャザービキニ）

BRAGENICは、AMPHIが2016年から展開するノンワイヤーブラシリーズで、ワイヤーを使わずに自然で美しいバストラインを形成する設計が特徴です。

10周年スペシャル企画の第二弾となる今回は、そのカップ設計をそのまま水着に落とし込み、BRAGENICならではのフィット感をビーチやプールでも体感できる構造となっています。

全2型はいずれもアウターライクなマットな表面変化素材を採用しており、水着でありながらカジュアルなアウターとしても映えるデザインに仕上がっています。

ノンワイヤー3点セットとノンワイヤーギャザービキニは、異なるシルエットと使用シーンに対応するよう設計されています。

ブラジェニック水着 ノンワイヤー3点セット





BRAGENICのカップを採用したブラトップに、アウターライクなマットな表面変化素材のショートパンツとボトムスが揃う3点セットです。

バイカラーのパイピングがシンプルなデザインにアクセントを加え、ブラ部分は胸元とボディラインを程よい丈感でカバーする設計となっています。





税込価格: 22,000円（本体価格20,000円）サイズ: M2・L1カラー: ホワイト・ブラック・ベージュ

セットのショートパンツはスッキリとしたシルエットに安定感のある履き心地を実現しており、ヒップ周りを美しく見せるカットが施されています。

カラーはホワイト・ブラック・ベージュの3色で、ビーチでもリゾートプールでも合わせやすいラインナップです。

サイズはM2とL1の2展開で、2026年5月28日（木）よりSan-ai Resort公式WEB SHOPで販売されています。

ブラジェニック水着 ノンワイヤーギャザービキニ





フロントのギャザークロスが体のラインを引き立てるショルダービキニタイプです。

BRAGENICのカップ設計により、ノンワイヤーながら自然で美しいバストラインが形成されます。

アウターライクなマットな表面変化素材がクールで女性らしいシルエットを演出し、セットのショーツはカットアウトデザインにサイドリボンが付いており、着用時のフィット感を好みに合わせて調節できます。





税込価格: 19,800円（本体価格18,000円）サイズ: M2・L1カラー: ブルー・ブラック・ブラウン※ブラックはSan-ai Resort店舗2026年6月中旬、AMPHI店舗2026年6月下旬の発売予定

カラーはブルー・ブラック・ブラウンの3色展開で、なかでもブラックはSan-ai Resort店舗での発売が2026年6月中旬、AMPHI店舗では2026年6月下旬の予定となっています。

ショーツは幅のあるシルエットで適度なカバー力も備えており、ビーチでのアクティビティからリゾートでのくつろぎシーンまで対応しています。

AMPHI×San-ai Resort「ブラジェニック水着」は、San-ai Resort公式WEB SHOPに加え、2026年5月29日（金）からルミネエスト新宿店・NISHIGINZA店・SHIBUYA109店・ルミネ池袋店・ルミネ横浜店・ルミネ大宮店・名古屋パルコ店のSan-ai Resort各店舗でも販売されています。

AMPHIでは全国32店舗でブラジェニック水着が取り扱われ、うち16店舗ではSan-ai Resortの水着も同時展開されています。

ZOZOTOWN・Amazon・Rakuten Fashion・ONWARD CROSSET・and STでも順次販売が始まります。

BRAGENICのカップ設計をそのまま水着に転用したことで、ノンワイヤーの快適さと自然な美しいバストラインがビーチやプールでも実現されています。

マットな表面変化素材のショートパンツセットアップやカットアウトデザインのショーツなど、アウターとしても通じるデザイン性が、リゾートスタイルの幅を広げます。

AMPHI×San-ai Resort「ブラジェニック水着」の紹介でした。

よくある質問

Q. ブラジェニック水着はどのチャンネルで販売されていますか？

A. San-ai Resort公式WEB SHOPで2026年5月28日（木）より販売されています。

San-ai Resort各店舗とAMPHI取り扱い店舗では2026年5月29日（金）から取り扱いが始まり、ZOZOTOWN・Amazon・Rakuten Fashion・ONWARD CROSSET・and STでも順次販売が開始されます。

ワコールウェブストアおよびAMPHI一部店舗でも購入できます。

Q. ノンワイヤーギャザービキニのブラックはいつから購入できますか？

A. ノンワイヤーギャザービキニのブラックは、San-ai Resort店舗での発売が2026年6月中旬、AMPHI店舗での発売が2026年6月下旬の予定となっています。

ブルーとブラウンの2色は2026年5月28日（木）よりSan-ai Resort公式WEB SHOPで先行販売されています。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post シリーズ累計470万枚、10周年記念の夏！ AMPHI×San-ai Resort「ブラジェニック水着」 appeared first on Dtimes.